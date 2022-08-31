Правила экологического туризма в Мурманской области: оставь все, как было

Почти 8% территории Мурманской области - это особо охраняемые природные территории. Фото: Антон ЗАБИРОВ

2022-й объявлен в Мурманской области Годом экологического туризма. Но далеко не все представляют, что это такое. Как отдыхать так, чтобы оставить после себя природу нетронутой, говорили на лекции в рамках проекта «Арктическая среда», который «КП»-Мурманск» проводит при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива».

Расшифровать аббревиатуру «ООПТ» с ходу получится не у каждого, а за ней скрывается - «особо охраняемые природные территории», к которым можно причислить природные парки, заповедники, заказники и т.д. Пожалуй, самые известные – это полуострова Рыбачий и Средний, «Кораблекк» и «Териберка» (последний природный парк, к слову, был создан только в 2021 году).

Участие в лекции приняли представители студенческих отрядов Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Экологический туризм – это шанс посетить уголки природы, над которыми установлен особый надзор государства.

- В России немного мест с таким разнообразием природных ресурсов, как в Мурманской области. У нас есть арктическая тундра, которая граничит с лесными чащами. Выделяются три природные зоны Кольского полуострова - тундра, лесотундра и северная тайга. Летом солнце не заходит за горизонт, а зимой 40 дней его нет, но есть переливы северного сияния, - рассказал участникам лекции от студенческих отрядов Мурманской области Дмитрий Митин, главный специалист отдела мониторинга дирекции ООПТ.

75% площади Кольского полуострова – это леса, в том числе и такие уголки, которым нужна защита. 7,72% всей площади области – это ООПТ. Статус присваивают территории по разным причинам, например, если там есть краснокнижные растения и животные. В Красную книгу Мурманской области занесено 480 видов! Северяне и гости Заполярья могут увидеть, если повезет, конечно, орлана-белохвоста, тюленей, белую сову, выдру и родиолу розовую. Но такие впечатления нужно собирать бережно.

Дмитрий Митин, главный специалист отдела мониторинга дирекции ООПТ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Впервые термин «экологический туризм» предложил мексиканский экономист-эколог Гектор Цебаллос-Ласкурейн в 1983 году. Он подразумевал сочетание путешествия с экологически чутким отношением к природе, позволяющим объединить радость знакомства и изучения образцов флоры и фауны с возможностью способствовать их защите. Экотуризм бывает научным (экспедиции ученых с привлечением волонтеров для полевых исследований), познавательным (наблюдение за животными и растениями, туры к палеонтологическим достопримечательностям), а также рекреационный или активный отдых - походы, сплавы по рекам, альпинизм и так далее, - отметил Дмитрий Митин.

Экотуризм доступен каждому, но есть ряд условий. Так, для посещения ООПТ надо получить специальное разрешение. Иногда его можно оформить всего за день, как, например, для парка «Териберка», а иногда нужно не менее двух недель, например, для приграничного заповедника «Пасвик».

2022 год объявлен в Мурманской области Годом экологического туризма. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Важное условие: на охраняемых территориях можно передвигаться только по уже установленным маршрутам, например, по деревянным настилам на пешеходных тропах или по проложенным маршрутам. Поездка на машине по тундре вне дорог убивает тонкий слой почвы и растения, и восстанавливаться они будут десятилетиями.

Также разводить костры, разбивать кемпинги можно только в тех местах, где это разрешено. Равно как и ловить рыбу - только там, где это можно. Собирать грибы и ягоды можно почти везде, а вот рвать цветы стоит с умом, ведь среди них могут оказаться краснокнижные.

ООПТ – это все-таки дикие уголки Кольского полуострова. На тех же полуостровах Средний и Рыбачий туристы теряются едва ли не каждую неделю или даже получают травмы. Поэтому для похода надо выбрать подходящую обувь (обычные кроссовки не подойдут - нужно что-то непромокаемое и подходящее для ходьбы по камням, болотистой местности), иметь теплую одежду (ведь даже летом в Заполярье бывает снег), сменный комплект одежды, аптечку, дрова (а не рубить деревья или собирать сухостой).

Представитель дирекции ООПТ рассказал о том, что такое экотуризм и как его развивают в Заполярье. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Также обязательно взять с собой мусорные пакеты, потому что экологический туризм подразумевает, что после себя ты должен оставить место отдыха таким, каким оно было изначально. Нельзя оставлять даже остатки еды - они быстро разлагаются, но привлекают диких животных, - отметил лектор.

Если мусор с собой можно и нужно забрать (а еще прихватить чужой, если есть возможность), то сувениры в виде камней, ракушек и прочего брать нельзя. В аэропорту «Мурманск» в багаже туристов часто находят камни с пляжа «Яйца дракона» из парка «Териберка». Несмотря на приличный вес (некоторые по 5 - 10 килограммов), гости пытаются увезти их с собой на память. Но это запрещено законом! Еще один совет путешественникам – сообщить в профильные организации о своем маршруте, чтобы в случае возникновения опасной ситуации вас быстрее нашли. Крайний Север суров, он испытывает гостей погодой, животными (на Кольском полуострове обитает почти тысяча бурых медведей!), опасными ущельями и вершинами, бурными реками.

Лекция прошла в рамках проекта "Арктическая среда". Фото: Антон ЗАБИРОВ

Отдых на особо охраняемых природных территориях может быть активным и красивым. Это возможность полюбоваться северным сиянием на краю земли, сплавиться по рекам, увидеть причудливые памятники природы, забраться в горы и т.д., а главное, понять, как красив мир, в котором мы живем. И таким же прекрасным его должны увидеть и другие поколения! К слову, в ближайшие годы количество ООПТ в Мурманской области увеличится, а существующие изменятся. Так, сейчас идет работа над реорганизацией заказника «Сейдъявр». Сейчас его границы слишком прямые.

Напомним: на лекциях проекта «Арктическая среда» юные северяне узнали о сортировке мусора в Мурманской области и его переработке, смогли поиграть в экологическую игру.

Проект реализован при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива-2022». Фото: «Православная инициатива»

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