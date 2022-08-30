«Получив ранение, он продолжил командовать своим подразделением». Капитан Северного флота погиб во время обстрела на спецоперации

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «Золотая Звезда» и присвоении звания Героя России посмертно капитану Северного флота Евгения Козловского. Фото: МинОбороны

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «Золотая Звезда» и присвоении звания Героя России посмертно капитану Северного флота Евгения Козловского. Он погиб во время спецоперации.

Как сообщили в Минобороны,18 июня в Харьковской области вблизи деревни Дементьевка «решительным натиском рота захватила господствующую высоту и успешно отразила 10 атак превосходящих сил противника». После этого враг начал массированный обстрел позиций роты с использованием тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня. Не раз Ковзловский вызывал огонь на себя.

- Евгений Козловский получил ранение, но продолжал командовать подразделением, поддерживая его боевой дух. 29 июня, выбирая место для огневой позиции, капитан попал под повторный обстрел и получил смертельное ранение, - уточнили в Минобороны.

Медаль и грамоту о присвоении звания Героя России вручили вдове погибшего и его родителям.

Медаль и грамоту о присвоении звания Героя России вручили вдове погибшего и его родителям. Фото: МинОбороны

- Несомненно, трудно и сложно говорить о гибели близкого человека в наше вроде бы мирное время. Это трагедия для семьи, боевых друзей, товарищей, всех нас. Подвиг капитана Козловского – это пример исполнения воинского долга, служения своему Отечеству. Он выполнил свой долг до конца, был верен присяге до последней секунды своей жизни. Он личным примером вел в бой своих подчиненных, проявляя высочайший профессионализм и мужество. Все его действия были направлены на выполнение боевой задачи. Хотел бы отметить, что для личного состава роты после гибели командира было важным выполнить поставленную боевую задачу, и подразделение роты Козловского это сделало, - отметил Командующий Краснознаменным, ордена Ушакова Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев.

Он отдельно обратился к родителям погибшего героя, поблагодарив их за достойное воспитание сына.

30 мая Евгению Козловскому исполнилось 34 года, военным он мечтал стать с детства, поэтому пошел учиться в Новосибирское высшее военное командное училище. Службу начал в Западном военном округе, а после был распределен в Печенгскую отдельную мотострелковую бригаду береговых войск Северного флота командиром разведывательного взвода и разведывательно-десантного взвода, инструктором по воздушно-десантной подготовке разведывательного батальона, командиром разведывательной и разведывательно-десантной роты разведывательного батальона.

Участвовал в военной операции в Сирии, за что был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» и медалью «За отвагу». С 10 апреля стал участником спецоперации на Украине.

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