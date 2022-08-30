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Общество30 августа 2022 13:53

«Получив ранение, он продолжил командовать своим подразделением». Капитан Северного флота погиб во время обстрела на спецоперации

Погибший во время спецоперации капитан Северного флота стал Героем России посмертно
Ника СВЕТЛОВА
Президент Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «Золотая Звезда» и присвоении звания Героя России посмертно капитану Северного флота Евгения Козловского. Фото: МинОбороны

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «Золотая Звезда» и присвоении звания Героя России посмертно капитану Северного флота Евгения Козловского. Фото: МинОбороны

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «Золотая Звезда» и присвоении звания Героя России посмертно капитану Северного флота Евгения Козловского. Он погиб во время спецоперации.

Как сообщили в Минобороны,18 июня в Харьковской области вблизи деревни Дементьевка «решительным натиском рота захватила господствующую высоту и успешно отразила 10 атак превосходящих сил противника». После этого враг начал массированный обстрел позиций роты с использованием тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня. Не раз Ковзловский вызывал огонь на себя.

- Евгений Козловский получил ранение, но продолжал командовать подразделением, поддерживая его боевой дух. 29 июня, выбирая место для огневой позиции, капитан попал под повторный обстрел и получил смертельное ранение, - уточнили в Минобороны.

Медаль и грамоту о присвоении звания Героя России вручили вдове погибшего и его родителям.

Медаль и грамоту о присвоении звания Героя России вручили вдове погибшего и его родителям. Фото: МинОбороны

Медаль и грамоту о присвоении звания Героя России вручили вдове погибшего и его родителям. Фото: МинОбороны

- Несомненно, трудно и сложно говорить о гибели близкого человека в наше вроде бы мирное время. Это трагедия для семьи, боевых друзей, товарищей, всех нас. Подвиг капитана Козловского – это пример исполнения воинского долга, служения своему Отечеству. Он выполнил свой долг до конца, был верен присяге до последней секунды своей жизни. Он личным примером вел в бой своих подчиненных, проявляя высочайший профессионализм и мужество. Все его действия были направлены на выполнение боевой задачи. Хотел бы отметить, что для личного состава роты после гибели командира было важным выполнить поставленную боевую задачу, и подразделение роты Козловского это сделало, - отметил Командующий Краснознаменным, ордена Ушакова Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев.

Он отдельно обратился к родителям погибшего героя, поблагодарив их за достойное воспитание сына.

30 мая Евгению Козловскому исполнилось 34 года, военным он мечтал стать с детства, поэтому пошел учиться в Новосибирское высшее военное командное училище. Службу начал в Западном военном округе, а после был распределен в Печенгскую отдельную мотострелковую бригаду береговых войск Северного флота командиром разведывательного взвода и разведывательно-десантного взвода, инструктором по воздушно-десантной подготовке разведывательного батальона, командиром разведывательной и разведывательно-десантной роты разведывательного батальона.

Участвовал в военной операции в Сирии, за что был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» и медалью «За отвагу». С 10 апреля стал участником спецоперации на Украине.

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