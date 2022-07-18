В Мурманске хотят возродить обмен едой

Несколько лет назад в Мурманской области практиковали фудшеринг – обмен едой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда мы идем в магазин, то обращаем внимание на стоимость товаров и итоговую сумму в чеке. Но вот о том, в какой упаковке мы берем товар и сколько после себя оставим мусора, когда все купленное будет использовано, обычно не задумываемся. Об этом в рамках лекции на тему Zero Waste координатор общественного молодежного экологического движения «Природа и молодежь» в Мурманске Андрей Петкевич рассказал слушателям в региональном отделении Российского Красного Креста. Встреча прошла в рамках проекта «Арктическая среда», который проходит при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива».

- В границах России есть целая мусорная страна, - отмечает Андрей Петкевич.

Лекция от "Природы и молодежь" прошла в Мурманском отделении "Красного креста". Фото: Антон ЗАБИРОВ

Казалось бы, логичный выход из ситуации – больше перерабатывать мусора. Но этот процесс у нас в стране развивается медленно. Поэтому в формуле Reduce (сократи), Reuse (используй повторно), Recycle (перерабатывай) переработка стоит на последнем месте. Большую пользу мы можем принести, если будем производить меньше мусора. Но как это сделать?

Подробно об этом мы писали в нашем первом материале по Zero Waste Но несколько штрихов все же стоит добавить.

Так, при выборе продуктов стоит обращать внимание на категорию упаковки – далеко не вся она перерабатывается. Если вы видите на маркировке, что пластик не перерабатывается, то лучше его не брать. Например, чипсы Lay’s продаются в неперерабатываемой упаковке, зато можно найти аналоги, менее вредные для окружающей среды.

Юные слушатели узнали, как реже выбрасывать мусор и меньше вредить природе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Также поможет реже выбрасывать мусор простое правило – не берите лишнего! Например, прежде чем купить вещь, проведите ревизию в шкафу: вдруг у вас есть одежда, о которой вы забыли?! А то, что вам уже не нужно, можно смело отдать в благотворительные организации или продать через сайты объявлений. Если какая-то одежда стала мала, но ее внешний вид еще презентабельный, то будет правильно не выкидывать ее в контейнер, а отдать тому, кто еще ее поносит.

Так, в Красном Кресте с удовольствием принимают вещи для северян, находящихся в трудной жизненной ситуации, - одежду и обувь для женщин, детей и мужчин, постельное белье, бытовые вещи, канцелярию и т.д. Главное, чтобы все это было в хорошем состоянии.

Несколько лет назад в Мурманской области практиковали фудшеринг – обмен едой. У каждого возникали ситуации, когда, например, уезжаешь в отпуск, а в холодильнике еще много всего. Или есть продукты, которые могут пропасть, потому что их некогда приготовить. Чтобы не выкидывать еду, ее можно было отдать, разместив сообщение в соцсети. В больших городах фудшеринг очень популярен, а в Мурманске обороты не набрал.

Лекция в "Красном кресте" прошла в рамках проекта "Арктическая среда". Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Мы в организации «Природа и молодежь» думаем о том, как его практиковать. Как только появится возможность, мы хотим возродить обмен едой, - отмечает Андрей Петкевич.

К слову, Zero Waste – это еще и сокращение пищевых отходов. Приверженцы этого направления стараются не выкидывать их, а использовать по максимуму. Например, из картофельных очистков делают чипсы, из апельсиновых корок – варенье, банановую кожуру жарят. Если есть свое хозяйство, то отходы скармливают свиньям, а из органики делают компост.

Лекцию прочитал координатор движения «Природа и молодежь» в Мурманске Андрей Петкевич. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- В Мурманской области этим мало кто занимается. А вот в Москве водоканал установил специальные сетки, которые улавливают пищевые отходы и используют их для получения газа, - уточняет лектор.

Zero Waste для северян – это способ не только бережно относиться к природе, но и экономить деньги, ведь если ты разумно относишься к тому, что потребляешь, то и на кошельке это сказывается.

Проект реализован при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива-2022». Фото: «Православная инициатива»

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