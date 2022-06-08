Обмениваться одеждой и ходить в магазин со списком. Жителей Мурманска учили Zero Waste

В год в России производится около 70 миллионов тонн отходов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Если одну неделю к мусорной площадке у жилых домов не подъедет мусоровоз, то на ней быстро образуются горы отходов. Даже если представить, что каждая семья выкидывает мусор раз в два дня, а таких семей в девятиэтажном доме живет около 70, то не сложно представить, что за семь дней в контейнерах окажется минимум 200 пакетов, или почти два центнера отходов. А теперь представим, что только в Мурманске порядка 7800 домов. 1560 тонн отходов в неделю, без учета выкинутых на помойки диванов, коробок от техники, одежды, строительного мусора.

Можно ли исправить ситуацию? Об этом на лекции в рамках проекта «Арктическая среда», реализуемого при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива», рассказал координатор движения «Природа и молодежь» в Мурманске Андрей Петкевич. Встреча прошла с учащимися Мурманского строительного колледж им. Н. Е. Момота.

Лекцию провел координатор движения «Природа и молодежь» в Мурманске Андрей Петкевич. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Забыть про мусорное ведро… на время

- Ежегодно в России производится 70 миллионов тонн отходов, на каждого из нас приходится 400-500 килограммов, и только 4% подлежат переработке. И причина этого в том, что большинство отходов – это пластик. Нам говорят, что не решен вопрос с переработкой, но это не вся суть проблемы, - отметил Андрей Петкевич.

Существуют сотни видов пластика, причем ученые изобретают все новые, а переработке подлежат лишь несколько. Процесс, когда вещь можно переработать и полученный материал снова использовать, нужно развивать, но правильнее будет подумать и в других направлениях.

Так, например, меньше потреблять и использовать только то, что нужно. Такое движение называется Zero waste (ноль отходов). Те, кто его придерживается, могут выносить мусор раз в три недели и даже реже.

Участники лекции узнали лайфхаки, которые помогут вести более экологичный образ жизни. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Эх, раз, еще раз

Как же сократить количество отходов в своем ведре?

Например, покупать товар без упаковки. Необязательно каждый раз брать целлофановый пакет для фруктов и овощей. Продаются специальные холщовые мешочки, которые можно использовать неоднократно. И даже больше! В крупных городах уже можно прийти со своей тарой за крупами. В Мурманской области пока об этом можно только мечтать, но уже появился магазин, где бытовую химию продают на розлив.

Также полезно провести ревизию вещей. Вместо того чтобы покупать новую кофту, можно посмотреть, а нет ли в шкафу той, что вы купили и забыли? К слову, вещи - от одежды до техники - резонно брать с рук. Так им можно дать вторую жизнь. Иногда через сайты объявлений продают совсем новые вещи. Может, кому-то на свадьбу подарили вазу, но молодым она не нужна, а вот вам как раз пригодится? Спасите ее от помойки.

Слушателей заинтересовала информация, куда сдавать вещи на переработку. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Если все же что-то надо купить в магазине, то лучше брать качественное. Дешевое не прослужит долго, вы его выбросите, и придется покупать снова. Так увеличится количество мусора. Лучше купить, например, обувь подороже и использовать ее несколько лет, - советует Андрей Петкевич. – Еще один полезный совет: когда идете в магазин, составьте список покупок, чтобы не взять лишнего. Это касается, например, и продуктов, чтобы они не портились в холодильнике.

Меньше мусора будет в ведре, если заменить одноразовые вещи многоразовыми. Зачем каждый раз покупать воду во время прогулки или при посещении спортзала? Приобретите специальную бутылку, которая прослужит не один год. Вместо пакетов-«маек» в магазине лучше использовать сумки-шоперы или ходить со своим пакетом. Посуда для пикника тоже может быть многоразовой.

Андрей Петкевич на своем примере рассказал, как можно сократить количество отходов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вторая жизнь

Есть еще один способ сократить количество отходов – сортировать их. Кажется, что это сложно, но на самом деле – дело привычки. В Мурманске можно сдавать крышки от бутылок, которые идут на переработку, а вырученные деньги – на благотворительность. Стоят боксы для сдачи макулатуры, также ее принимают в офисе организации «Природа и молодежь», а книги можно отнести в точки буккроссинга. Одежду охотно возьмут благотворительные организации, например, «Улица» или Красный Крест. «Природа и молодежь» проводит своп-вечеринки, на которые можно принести ненужные вещи и взять то, чего не хватает в твоем гардеробе.

Батарейки, лампы дневного света и ртутные градусники должны принимать управляющие компании, ведь это токсичные отходы. Также можно сдать алюминий (фольгу, банки, крышечки).

Увы, пока нигде не сдать стеклотару, хотя летом эту ситуацию планируют исправить. Экоактивисты из Кировска пока своими силами увозят бутылки на переработку в Санкт-Петербург. Также в ведро идут горелая, мокрая, грязная бумага и картон, коробки с жирными или масляными пятнами, например, из-под пиццы или полуфабрикатов, втулки, салфетки, чеки, тетрапак, стаканчики из-под кофе, пергамент, калька, фольгированная бумага и бумага для выпечки.

Каждый человек в год производит почти полтонны отходов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Важно сдавать пластик. Мы не думаем об этом, но микропластик попадает в наш организм, например, вместе с едой – рыбой или мясом. Наша организация проводит сбор пластика. Мы всегда готовы рассказать, как его подготовить к сдаче, что не подлежит переработке. Например, пакетики с чаем – это сразу несколько видов отходов: заварка, сам пакетик, скрепка, нитка и ярлычок. Все вместе это переработать нельзя, - продолжает Андрей Петкевич. – К сожалению, многие виды пластика остается только выкинуть: неперерабатываемый материал производить дешевле.

В группе организации «Природа и молодежь» в «ВКонтакте» можно найти информацию, где принимают вещи на переработку, а также о различных экоакциях.

Каждый из нас может реже выкидывать мусор. Для этого нужно следовать несложным правилам. Фото: Антон ЗАБИРОВ

О том, как в Мурманской области улучшают обращение с ТКО и что можно сделать из переработанного материала, читайте в нашем материале.

Проект реализован при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива-2022». Фото: «Православная инициатива»

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