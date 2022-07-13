«Медвежья карта»-2022 Кольского полуострова. Где в Мурманской области чаще всего встречаются медведи

В лесах Мурманской области можно встретить самых разных животных, в том числе и опасных. Фото: Андрей АБРАМОВ

В лесах Мурманской области можно встретить самых разных животных, в том числе и опасных. Но если та же росомаха появляться на глаза людям не любит, то вот медведи не такие осторожные. Каждый год «КП»-Мурманск» составляет «медвежью карту», отмечая, в каких районах Кольского полуострова косолапые встречаются чаще, а где – реже.

По данным министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, сейчас в регионе обитает 921 медведь. Популяция сократилась, ведь в прошлом году насчитывалось 1118 особей. Сейчас их количество близко к данным 2018 года. Напомним: до 1 августа 2023 года охотникам разрешили отстрелить 144 медведя старше года.

Где же на Кольском полуострове больше всего медведей?

Неизменный лидер – Терский район (209 особей), в тройке также Кольский район (171 особь) и Кандалакшский (123 особи).

Следом идут:

Кировск с подведомственной территорией – 87;

Ковдорский район – 80;

Ловозерский район – 59;

Апатиты с подведомственной территорией – 51;

Печенгский район – 49;

Мончегорск с подведомственной территорией – 46;

Оленегорск с подведомственной территорией – 46.

Медвежья карта Мурманской области 2022 Фото: Антон ЗАБИРОВ

Напомним: северянам МЧС Мурманской области разъяснило, что делать, если поход в лес ознаменовался встречей с медведем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны все хедлайнеры фестиваля "Териберка"-2022. На главной сцене выступят пять коллективов и исполнителей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru