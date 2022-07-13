«Медвежья карта»-2022 Кольского полуострова. Где в Мурманской области чаще всего встречаются медведи

В лесах Мурманской области можно встретить самых разных животных, в том числе и опасных.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В лесах Мурманской области можно встретить самых разных животных, в том числе и опасных. Но если та же росомаха появляться на глаза людям не любит, то вот медведи не такие осторожные. Каждый год «КП»-Мурманск» составляет «медвежью карту», отмечая, в каких районах Кольского полуострова косолапые встречаются чаще, а где – реже.
По данным министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, сейчас в регионе обитает 921 медведь. Популяция сократилась, ведь в прошлом году насчитывалось 1118 особей. Сейчас их количество близко к данным 2018 года. Напомним: до 1 августа 2023 года охотникам разрешили отстрелить 144 медведя старше года.
Где же на Кольском полуострове больше всего медведей?
Неизменный лидер – Терский район (209 особей), в тройке также Кольский район (171 особь) и Кандалакшский (123 особи).
Следом идут:
Кировск с подведомственной территорией – 87;
Ковдорский район – 80;
Ловозерский район – 59;
Апатиты с подведомственной территорией – 51;
Печенгский район – 49;
Мончегорск с подведомственной территорией – 46;
Оленегорск с подведомственной территорией – 46.
Медвежья карта Мурманской области 2022
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Напомним: северянам МЧС Мурманской области разъяснило, что делать, если поход в лес ознаменовался встречей с медведем.
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