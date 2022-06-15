Исчезнувшие могилы. Под домами и дорогами города в Мурманской области находят кости и черепа

После обнаружения останков на Советском проспекте ими занялись следователи. Фото: vk.com/kolyan512017

Строительство на костях в Мурманской области – дело историческое. Достаточно вспомнить памятник жертвам интервенции в центре Мурманска, под которым находится братская могила. А на днях человеческие останки обнаружили во время работ на Советском проспекте в Коле. Рабочие, вскрывшие асфальт для обустройства ливневой канализации, увидели череп и кости.

Впрочем, такое случается не в первый раз. В сентябре 2019 года на том же Советском проспекте рабочие устанавливали новый дорожный знак и наткнулись на расколотый череп.

Такие находки – эхо не 90-х, а гораздо более далеких лет. В свое время в Коле было несколько мест, где хоронили людей. Некоторые сохранились и в наши дни, например, Кольский некрополь – одно из старейших городских кладбищ Мурманской области.

- Неотъемлемой частью кольских традиций была и погребальная культура. В давние времена умерших в Коле хоронили на незаселенном возвышенном плато, расположенном в центре мыса, при впадении рек Колы и Т у л о м ы в Кольский залив. Это хорошо продуваемое ветрами место, носившее название Поле, в XVIII веке было особенно заметно по сооруженным здесь ветряным мельницам. Другое кольское кладбище возникло на Монастырском (Кладбищенском) острове в устье реки Колы. Точно известно, что захоронения здесь проводились в течение XIX и XX веков, а может быть, еще и раньше. Причем это место служит кладбищем и поныне, тогда как захоронения на Поле не дошли до нас, - пишет Иван Ушаков в военно-историческом очерке «Кольский острог». - Начало островному кладбищу могли положить монахи, жившие на острове еще с конца XVI века. Однако не исключено, что оно возникло и после 1764 года, когда монастырь уже был закрыт.

Там, где сейчас проходит Советский проспект, был исторический центр. Поэтому неудивительно, что здесь находят останки. Согласно документам, когда-то вместо дороги было кладбище, датируемое XVII–XVIII веками.

Такие находки – эхо не 90-х, а гораздо более далеких лет. Фото: vk.com/kolyan512017

- Во время прокладки труб у дома казначейства на Советском проспекте тоже находили человеческие останки, рядом расположена зеленая зона, там когда-то стоял деревянный домик, построенный в конце XIX века, – я в нем жила. Хозяйка говорила, что дом стоит на кладбище, на костях, они поэтому даже погреб не стали делать. Наша Кола – древнее поселение, город стоит на человеческих останках, - рассказала «АиФ-Мурманск» старожил Колы, член Мурманского родословного общества Ольга Обнорская.

Таких мест в Коле, которые в буквальном смысле стоят на костях, немало, например, бывший универмаг и старый Дом культуры.

После обнаружения останков на Советском проспекте ими занялись следователи. А потом их передадут экспертам минкульта для установления исторической ценности.

- Если останки будут представлять историческую ценность, то надгробный знак с датами жизни и смерти усопшего установят рядом с Кольским некрополем. Служители храма Благовещения Пресвятой Богородицы в городе Кола проведут отпевание. В случае повторного обнаружения останков при реконструкции проспекта Советского все необходимые процедуры будут повторены, - сообщил глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

В исторических документах можно найти, что многие захоронения Колы не дошли до наших дней. Например, старые могилы убирали ради новых захоронений. Поэт Владимир Смирнов даже посвятил этому строки: «Растет наша Кола, как гриб из земли. Ей тесно. А здания строят и строят. Уже вдоль Туломы причалы снесли, а скоро и старое кладбище сроют».

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