Компания «Флай дрон» представит уникальную цифровую систему на форуме «Умный город»

Представители компании планируют презентовать на форуме разработанную цифровую систему. Фото: «Флай дрон»

Компания «Флай дрон» получила статус генерального партнера по городской аэромобильности в рамках III Всероссийского форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город: Новые вызовы», который пройдет 14 - 16 июля 2022 года в городе Мурманске.

Представители компании планируют презентовать на форуме разработанную цифровую систему, предоставляющую полный спектр сервисов по организации и выполнению полетов беспилотных воздушных судов (БВС) в любительских и профессиональных целях.

- Одна из задач «Умного города» – поиск соответствующих актуальному запросу государства проектов, оценка эффективности и рассмотрение возможности использования положительного опыта в регионах, – отметил Константин Михайлик, зам. министра строительства и ЖКХ РФ. - Мы рады предоставить представителям инновационного кластера возможность для широкой презентации в рамках форума.

Система представляет собой цифровую платформу, в интерфейсе которой предусмотрено оперативное согласование той миссии, которую должно выполнить БВС, со всеми заинтересованными структурами и органами власти. Срок согласования миссии сокращен с 30 дней до нескольких часов. Кроме того, пользователям платформы доступен сервис FlyMarket, представляющий собой электронную торговую площадку для поиска заказчиков и исполнителей услуг, выполняемых с использованием БВС. Торговая площадка имеет полный набор функций, необходимый для организации их взаимодействия: рейтирование, поиск с учетом фильтров, возможность заключения SMART – контрактов, передачи и приемки результатов работ в электронном виде, а также проведения оплаты онлайн. Использование сервиса FlyMarket позволяет сделать прозрачными действия заказчика и исполнителя, гарантирует юридическую силу документов и обеспечивает безопасность сделок.

Компания «Флай дрон» получила статус генерального партнера по городской аэромобильности в рамках форума «Умный город: Новые вызовы». Фото: «Флай дрон»

Помимо собственных сервисов, платформа также обеспечивает доступ к ряду агрегируемых услуг, например онлайн подбору страхового покрытия и моментальному оформлению страхового полиса.

- Мы создали систему для развития рынка услуг БВС, именно это и является драйвером роста в мире и будет в России, - говорит основатель, генеральный директор компании Никита Данилов. - Сейчас важно объединить разного рода заказчиков и исполнителей в доверенной среде, что будет являться фундаментом для появления новых миссий БВС, развития инфраструктуры в городах, создания новых высокотехнологичных рабочих мест и профессий. Остальные функции платформы: подача плана полетов, страхование и иные - являются вспомогательными и удобными для пользователя, что позволяет осуществлять все необходимые операции в одной среде.

Система предназначена для использования как частными лицами, так и коммерческими организациями, государственными и муниципальными структурами. Она легко интегрируется с различными цифровыми сервисами, способствуя расширению их функционала за счет возможности учета и управления информацией, получаемой с использованием БВС. Платформа, представляя собой комплексное решение для развития городской аэромобильности, может занять одно из ключевых мест в управлении экосистемой городов.

СПРАВКА

Компания «Флай дрон» является резидентом фонда «Сколково», участником создаваемых на территории ИЦ «Сколково» и в Республике Башкортостан экспериментально-правовых режимов (ЭПР); компания самостоятельно осуществляет подготовку к введению пилотной зоны ЭПР в г. Санкт- Петербурге совместно с правительством г. Санкт-Петербурга и ЗАО «НПО «Алмаз». Подробнее.

Форум «Умный город» - главное ежегодное событие проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город». В его работе примут участие представители правительства России, федеральных органов государственной власти (Минстрой, Минцифры, Минтранс, МЧС и др.) и государственных корпораций.

К участию в форуме приглашены представители ведущих компаний цифровой экономики и строительной отрасли, руководители региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Организаторы форума – Минстрой России и правительство Мурманской области. Оператор форума – URBANIUS CLUB. Подробнее.

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