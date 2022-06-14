Страна счастливых людей: Где находится вход в Гиперборею

Идею создать «Гиперборейский парк птиц» подсказали школьники. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ковдор – один из самых молодых городов России. В этом изюминка Заполярья: многие населенные пункты, точка отсчета которых – строительство ГОКа, завода или комбината, не достигли и векового возраста. Так, и Ковдору в этом году всего 69 лет. Многие мурманчане в нем никогда не были, в отличие от того же Кировска, потому что не очень понимают, что там делать в плане туризма. Участники Арктической лаборатории туризма – представители компаний, работающих в сфере гостевого бизнеса, комитета по туризму Мурманской области – выезжали в Ковдор, чтобы показать вторую сторону его привлекательности. Не промышленную.

Экотропа «По следу полярной совы» состоит из трех маршрутов: 3, 6 и 12 километров. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Близкие к богам

Ехать от Мурманска до Ковдора около четырех часов по трассе «Кола», затем по дороге до самого моногорода. Все в нем, особенно архитектура, напоминает о том, что изначально здесь появился поселок - после обнаружения сначала мусковитных слюд, затем месторождения железной руды. Более древнюю историю имеет село Ёна в устье одноименной реки. Первое упоминание лопарского Ёно-Бабинского погоста встречается в летописи Василия Огалина 1574 года, исследовавшего Север по приказу царя Ивана Грозного. Жили здесь финны и саамы.

Сейчас туристическая парадигма Ковдора выстраивается вокруг культуры коренного малочисленного народа и Гипербореи. В эту легендарную страну с развитой цивилизацией верили древние греки, считавшие, что она находится где-то на Севере, «за бореем» (северный ветер. – Ред.). Жили здесь счастливые люди, близкие к богам, которые любили искусство и науку.

Казалось бы, как связан Ковдор с Гипербореей? Где точно находилась загадочная страна, никто не знает, но по ее описанию (см. «Цитату») кажется, что это могло быть и у нас. Ее дух есть в артефактах, что находят вблизи Ковдора. Например, рядом с Рубиновым каньоном нашли огромную голову воина, которая стала точкой отсчета бренда «Ковдор – столица Гипербореи». Еще две достопримечательности – руна Одина и ущелья ковдорского каньона, где, по преданию, находятся входы в Гиперборею.

Легенда о загадочной стране, нашей северной Атлантиде, интересует туристов. Как отметили на втором форуме «Гиперборейский диалог», состоявшемся в начале июня, о Гиперборее и Ковдоре уже слышали в других регионах. Пусть пока не все запоминают название города в Мурманской области, но все же туристам это направление интересно.

- Ковдор – это перспективная точка на туристической карте. Здесь живут в хорошем смысле слова беспокойные люди, которым не все равно, они хотят делать жизнь лучше. В Ковдорском районе перспективные направления для туризма: арктическая кухня, рыбалка, сбор грибов и ягод, экологический и промышленный туризм и, конечно, Гиперборея - миф о счастливых людях, к миру которых хочется прикоснуться, - рассказывает заместитель председателя комитета по туризму Мурманской области Ирина Булыгина. – Один турист может принести Ковдору 7300 рублей за день посещения. Но чтобы поток увеличился, необходимо много работать. Например, нужно больше мест для размещения. Сейчас в Ковдоре только пять гостиниц на 209 человек.

На ГОКе в Ковдоре планируют развивать промышленный туризм. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Объятия природы

Ковдор – это не только красивая легенда о стране «за бореем», но и прекрасная природа. Рядом с городом есть горнолыжный склон «Варс», где зимой катаются на лыжах и сноубордах, да и летом есть чем заняться. И речь не только о любовании красивыми видами на тундру и далекие Хибины с вершины склона. Так, в июне у его подножия появилась новая достопримечательность – «Гиперборейский парк птиц» у экотропы «По следу полярной совы», которую открыли ранее.

– Идея появилась еще в 2019 году. Школьники заметили, что здесь много птиц, и стали думать, как им помочь, - рассказала гид, представитель туристического клуба «Горизонт», проводник по гиперборейским артефактам Ольга Зенкина.

Так, своими силами, а потом при помощи различных источников финансирования, в том числе президентского гранта, это место стали обустраивать. Появились три маршрута протяженностью 3, 6 и 12 километров, причем преодолеть их могут как взрослые, так и дети.

Силами единомышленников появились сейд, лабиринт, мостики и даже места, где можно ходить босиком. Если вести себя тихо, то можно услышать пение птиц и увидеть их, в том числе снегирей, синиц, зеленушек и редкого для Заполярья юрка. В этом уголке под пение птиц легко можно найти умиротворение. А как здесь легко дышится! На деревьях висит лишайник бриория, который, как говорят, растет только в экологически чистых районах. Здесь можно по экотропе уйти на целый день в лес и забыть о цивилизации.

Также в окрестностях Ковдора есть еще интересные места для посещения. Ради местного колорита стоит заехать в Ёну, в 40 километрах от города. Здесь гостей встретит потомственный нойд и проведет шаманский обряд у родового сейда «Голова оленя».

- В Ёна-Бабинском погосте мы хотим создать круглогодичный этнический парк, - рассказал ковдорчанин Алексей Толмачев, который в свое время нашел гиперборейский камень с рунами.

Также рядом с Ковдором есть гора Кюме-Тундра, на которой находится качающийся сейд Эа. А с вершины - 624 метра - открывается невероятный вид на тундру. В трех километрах от Эа находится водопад Жемчужный. В подводопадной яме и ручье Сабер до сих пор водятся уникальные моллюски-жемчужницы. Чистейший жемчуг отсюда поставлялся монахами к царскому двору.

В Ковдоре появляется больше достопримечательностей, например, муралов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Много работы

Есть ли туристический потенциал у Ковдора? Большинство участников Арктической лаборатории туризма уверены, что да. Но для этого надо хорошо поработать, в том числе создать больше достопримечательностей и активностей. Так, ковдорчанка Елена Макаренко участвовала во всероссийском конкурсе «Культурный след» с проектом светового коридора «Звездное небо Гипербореи» в память об искателях таинственной цивилизации. Пока он не воплощен в жизнь, но зато уже появился паспорт туриста Гипербореи. Гостям предлагают пройти определенными маршрутами, посетить различные арт-места. И тех, кто не собьется с пути, в конце ждет подарок – мастер-класс по игре на лесной флейте.

В гости в Ковдор ждут не только жителей Мурманской области и других регионов. Близость к границе – всего около 30 километров от Финляндии – располагает к поездкам в Россию скандинавских туристов. Шли даже разговоры о строительстве нового КПП, но планы пока отложили.

На форуме прозвучало много идей для развития этого уголка Кольского полуострова, которые взяли на карандаш: проведение исследовательских экспедиций, создание маршрутов, которыми туристы могут пройти без помощи гидов.

- Успех туризма – это сочетание нескольких факторов: природы, кухни, чертовщины и промышленной эстетики. В Ковдоре все это есть, - уверен Денис Терехов, член Русского географического общества, автор и ведущий телеканала «МИР».

Еще одна точка притяжения гостей - культура саами. Фото: Антон ЗАБИРОВ

ЦИТАТА

Древнеримский ученый Плиний Старший в своей «Естественной истории» писал:

- За этими (Рифейскими) горами, по ту сторону Аквилона, счастливый народ, который называется гиперборейцами, достигает весьма преклонных лет и прославлен чудесными легендами. Верят, что там находятся петли мира и крайние пределы обращения светил. Солнце светит там в течение полугода, и это только один день, когда солнце не скрывается (как о том думали бы несведущие) от весеннего равноденствия до осеннего, светила там восходят только однажды в год при летнем солнцестоянии, а заходят только при зимнем. Страна эта находится вся на солнце, с благодатным климатом и лишена всякого вредного ветра. Домами для этих жителей являются рощи, леса; культ богов справляется отдельными людьми и всем обществом; там неизвестны раздоры и всякие болезни. Смерть приходит там только от пресыщения жизнью. Нельзя сомневаться в существовании этого народа.

КОНКРЕТНО

Чем еще можно заняться в Ковдоре

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