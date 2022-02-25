Премьера оперы «Паяцы» в Музыкальном театре Карелии

афиша спектакля " Паяцы"

В основе сюжета – извечная и очень распространенная в оперном жанре история убийства на почве ревности, а само действие развивается как «театр в театре», что дает массу возможностей для эффектной сценической подачи этой кровавой истории. В ноябре 2021 года в рамках фестиваля «ОпераVita» этот шедевр итальянской оперы прозвучал в концертном исполнении. Сейчас театр приступил к завершающему этапу подготовки сценической версии спектакля. Режиссер постановки – Анна Осипенко, ставшая в прошлом сезоне главным режиссером карельской оперы. Музыкальный руководитель и дирижер – главный дирижер Музыкального театра Карелии Михаил Синькевич.

«Паяцы» – лучшая и наиболее популярная опера Леонкавалло. Ее музыка достигает невероятной силы в изображении человеческих страстей. Даже не зная языка, в этой итальянской опере можно понять чувства героев и смысл действия. В основе сюжета – извечная и очень распространенная в оперном жанре история убийства на почве ревности: муж зарезал жену и ее любовника. Но необычность этой ситуации в том, что все участники драмы – профессиональные актеры и убийство происходит на сцене прямо во время представления. Присутствовавшая на премьере публика (премьера «Паяцев» состоялась в Милане в 1892 году) поначалу даже не поняла, что произошло на сцене. Играя традиционную пьесу с комическим убийством, Канио, исполнитель роли Паяца, сам переживающий в это время измену жены, берет в руки нож. И пьеса внезапно приобретает совсем другое звучание. Комедия превращается в трагедию.

Действие оперы развивается как «театр в театре», что является необычайно привлекательным для постановщиков и предполагает массу возможностей для эффектной сценической подачи этой кровавой истории. Многие выдающиеся оперные режиссеры, давая жизнь спектаклю, стремились раскрыть присутствующую в «Паяцах» тему отношений между иллюзией и реальностью и условности границ между ними. В наше время опера очень популярна как на мировой, так и на российской сцене.

Режиссер Анна Осипенко ставит этот спектакль в содружестве с известными театральными художниками, неоднократными номинантами «Золотой Маски» Марией Лукка и Александром Моховым. Художник по свету – лауреат премии «Золотая Маска» Стас Свистунович. На сцене Музыкального театра их творческая команда создает современное, технически сложное пространство, позволяющее развернуть три плана действия: два на сцене и одно между сценой и зрительным залом. Традиционную, даже примитивную комедию дель арте разыгрывает гастролирующая труппа, среди ее актеров бушуют реальные страсти, на сегодняшней сцене весь этот «театр в театре» представляют наши артисты. Каждый исполнитель предстает в этом затейливо устроенном художественном мире в трех ипостасях: паяца-комедианта, реального героя со своей жизненной драмой и… современного оперного певца, который играет все эти роли. Предлагая артистам такое тройное сценическое существование, режиссер подталкивает зрителя к размышлению о природе театра. Актер и его амплуа, лик и личина, душа и маска. Где подлинная правда? На сцене, в жизни, на их стыке? И может ли исполняемая артистом роль управлять им вне сцены? Ответ на эти вопросы, по мнению режиссера, поможет найти ключ к пониманию человека и его поступков.

В спектакле заняты Максим Аксенов, Сергей Тужик Наталья Ландовская, Анастасия Аверина, Дарья Батова, Павел Назаров, Чингиз Кадыров и другие.

Премьера оперы «Паяцы» на сцене Музыкального театра Карелии состоится 18 и 19 марта. Билеты продаются в кассе и на сайте театра.