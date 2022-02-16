«Рабочие прятались в столовой и думали, что там безопасно»: Как 84 года назад в Хибинах случилась трагедия, которая унесла жизни 21 человека

Немногие знают, что в 11 утра 16 февраля 1938 года, с Кукисвумчорра сошла лавина, и это была одна из самых страшных трагедий в заполярной истории. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Когда рядом оказываются слова «лавина» и «Кукисвумчорр», то многие северяне сразу вспоминают 18 февраля 2018 года. Тогда снежная масса сошла на жилые дома, погибли три человека.

Но немногие знают, что в 11 утра 16 февраля, но уже 1938 года, с Кукисвумчорра тоже сошла лавина, и это была одна из самых страшных трагедий в заполярной истории. Тогда погиб 21 человек.

Зима-1937/1938 была очень снежной, ветреной. Лавины сходили одна за другой: цирк Пронченко, Юкспорская воронка – везде снег тормозили дамбы. Но 16 февраля это не помогло. Кстати, противолавинная служба треста «Апатит» была создана всего за два года до трагедии и была первой профессиональной в стране. Повод для создания был печальный: 5 декабря 1935 года лавина унесла жизни 88 человек. На должность гидрометеоролога приехал ученый Илья Зеленой, потом он стал главой снежно-метеорологической службы.

Краевед Борис Ржевский был сотрудником цеха противолавинной защиты комбината «Апатит», руководителем промышленно-экспериментальных работ, исследовал лавины, был редактором газеты «Голос природы». Вот как он описал трагедию в одной из своих работ: «Не доходя 100 метров до дамбы (она находилась на высоте 530 метров), лавина повернула влево на 20 градусов и ударила в откос отвала высотой 13 метров. Основная ее масса была задержана отвалом, но 3 тысячи кубических метров преодолели 60-метровую ширину отвала и устремилась вниз по ступенчатому склону из отвальных пород».

В день трагедии Илью Зеленого срочного отозвали из командировки, ситуация накалялась. Утром 16 февраля глава службы направил вышестоящему руководству сообщение, что снег может сойти на открытые горные участки. К его словам прислушались, рудник приостановил работу, а рабочих собрали в столовой. Тогда думали, что там безопасно, но…

В столовой были 17 человек, тела вырубали топорами из снега, ставшего как бетон. Фото: Народное краеведение Мурмана / vk.com/plh_murman

«Но случилось непредвиденное. Лавина без видимых причин отклонилась на 150 метров влево и, промчавшись по уступам карьера, ударила по столовой с такой силой, что та разлетелась в щепки. Погибли все, кто там находился, а также в расположенных рядом кузнице и ламповой. Удивлял тот факт, что почти весь лавинный снег был задержан отвалом горных пород и отложился на уступах карьера, а разрушения произвела так называемая «воздушная волна», которая не теряет своей разрушительной силы и после остановки лавины», - пишет Борис Ржевский.

В столовой были 17 человек, тела вырубали топорами из снега, ставшего как бетон. Лавина пошла дальше - накрыла кузницу, ламповую, бурозаправочную, компрессорную.

«Срочно были организованы спасательные работы. Они продолжались весь день 16 февраля. В них участвовало более 400 человек. Семьям погибших были выплачены единовременные пособия в размере 200 рублей. 18 февраля в Кировске прошла траурная процессия по улицам города и похороны погибших. Братская могила погибших 16 февраля 1938 года находится на кладбище «16-й километр». На захоронении установлен памятный знак с посвящением: «Вечная память погибшим первостроителям города Кировска», - пишет паблик «Народное краеведение Мурмана». https://vk.com/plh_murman

Вскоре после случившегося Зеленого арестовали как врага народа. Но официально не трагедия на Кукисвумчорре стала причиной - его назвали японским шпионом. Правда, потом отпустили, и он стал наблюдателем на метеостанции Юкспорйок.

Напомним: сотрудник противолавинной службы и фотограф Борис Вахмистров рассказал, как ловить лавины в кадр и какой сокрушительной силы они могут быть.

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