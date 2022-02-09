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Карелия9 февраля 2022 8:15

Московский казачий хор или Оркестр волынщиков выступят на сцене в Петрозаводске

Совсем скоро нас с вами ожидает приезд больших столичных коллективов, которые точно порадуют северных жителей колоритом своих выступлений и необычайным драйвом.
Источник:kp.ru
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афиша концерта Московского казачьего хора

афиша концерта Московского казачьего хора

Московский Казачий Хор – лауреат международных, всероссийских конкурсов и фестивалей, заслуживший признание как в России, так и за её пределами. Выступление коллектива – это зажигательное и необыкновенно яркое зрелище с традиционными и постановочными танцевальными номерами, элементами боя, трюками с шашками и сабельной фланкировкой. Традиционное многоголосие старинных казачьих песен прекрасно сочетается с современным эстрадно-академическим звучанием, не принижая достоинства казачьей песенной традиции.

Эти харизматичные ребята в юбках поражают не только своим мастерством игры на экзотических для нас инструментах, но и необычайным драйвом, который, выплескиваясь со сцены, захватывает каждого присутствующего в зале. В этом уже могли убедиться гости фестиваля "Ruskeala Symphony" прошлым летом, где волынщики стали бесспорными фаворитами.

«Мы раскрываем все грани шотландской волынки, исполняя волыночную классику, рок, диско, русские мелодии, классическую музыку и многое другое. Такого, зачастую, не умеют сами шотландцы. Но мы не просто играем музыку, мы делаем шоу!»

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