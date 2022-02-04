"Угрожают матери убийством": Замучившие до смерти кота Кузю жители Северодвинска не испытывают мук совести

День влюбленных пара встретит вместе: 14 февраля состоится новое заседание по громкому делу убийства Кузи.

3 февраля Северодвинский городской суд в очередной раз рассмотрел уголовное дело в отношении сожителей Анны-Виктории Громович и Артема Лаврентьева. Парочка украла 14-летнего кота Кузю у матери Артема и мучила его несколько дней прямо за стенкой у хозяйки – родственники жили в коммунальной квартире. А потом выложили на страницу Артема в «ВКонтакте» видео издевательств над Кузей. К моменту, когда мать узнала о случившемся, Кузя уже был мертв.

В отношении сожителей возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животными с демонстрацией в интернете, а Лаврентьев проходит еще и по статье за кражу, так как вместе с Кузей прихватил и банковскую карту матери.

Во время первого судебного заседания гособвинитель попросил провести экспертизу, чтобы проверить сожителей на вменяемость. Результат уже есть: у Анны-Виктории Громович алкогольная зависимость, на фоне которой произошло расстройство личности. В момент издевательств над Кузей она могла быть пьяна. Артем Лаврентьев психически здоров. Эксперты резюмировали, что оба осознавали свои действия. Причем издевательства над Кузей могла видеть маленькая дочь пары, но это живодеров не остановило - настолько Громович ненавидела свою свекровь, с которой ссорилась почти каждый день. Пожилой женщине не нравилось, что ее сын и его сожительница выпивают, не имеют постоянного места работы, плохо воспитывают внучку.

Чтобы насолить женщине, Анна-Виктория и подговорила Артема замучить Кузю.

- Она любит его больше, чем внуков! – заявила женщина.

Против живодеров ополчились тысячи людей, но те и не подумали раскаяться. Более того, как рассказала в зале суда мама Артема, сын и его сожительница пишут ей СМС с угрозами, а еще звонят и угрожают, что живой она из суда не выйдет. В связи с этим Громович изменили меру пресечения. Если раньше она была под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, то теперь ее взяли под стражу. Лаврентьев остается под домашним арестом, также ему запрещено общаться с матерью.

Поведение пары настолько возмущает жителей Северодвинска, что они готовы на самосуд. После одного из заседаний суда Артема и Анну-Викторию пытались избить, также в их квартире выбили стекла и пытались попасть внутрь.

День влюбленных пара встретит вместе: 14 февраля состоится новое заседание по громкому делу.

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