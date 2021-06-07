Сам весит 105 кг, а поднимает 205: в Териберке россиянин стал самым сильным человеком планеты

Первое место на пьъедестале и звание самого сильного человека планеты в весе до 105 килограммов завоевал Давид Шамей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Вы знаете, мы выступали и при +50 в Эмиратах, и при -20 в Лапландии, нам погода не страшна, - говорили спортсмены перед поездкой в Териберку, где 5 июня прошел первый за Полярным кругом Кубок мира по силовому экстриму.

Небесная канцелярия, кажется, подслушала этот разговор, и решила, что не будет греть силачей. За бортом было +5, тундру накрывал туман, а над Баренцевым морем опасно хмурилось небо. И несмотря на все это зрители отстояли все семь часов, что шли соревнования, а спортсмены так разогревались, что ходили с голым торсом. Хоть и признавались, что из-за холодной погоды приходится дольше разминаться, чтобы не травмировать мышцы.

Зрители Кубка хоть и скандировали «Россия!», но болели и за иностранных спортсменов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Сам вид спорта очень молодой, ранее соревнования проводились как красивое зрелищное шоу, правила устанавливали сами организаторы, - вводит в курс дела министр спорта региона Светлана Наумова. - А 25 января этого года во всероссийском списке видов спорта официально появился силовой экстрим, была создана общероссийская федерация, началась работа в регионах, чтобы проводить официальные спортивные мероприятия.

Место для первого в России Кубка мира по силовому экстриму было выбрано не случайно. Мурманчанин Леон Мирошник, установивший коллективный мировой рекорд по буксировке барка «Седов» и предприниматель Роман Молибога решили, что Териберку не зря называют местом силы, и именно здесь можно выбрать главного богатыря планеты. Российская Федерация силового экстрима поддержала северян, как и силачи из других стран. Поэтому в минувшую субботу на краю света готовы были бороться за победу 13 спортсменов из России, Чехии, Швеции, Польши, США, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

В минувшую субботу на краю света готовы были бороться за победу 13 спортсменов из России, Чехии, Швеции, Польши, США, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Фото: Антон ЗАБИРОВ

От нашей страны – пять силачей: Леон Мирошник, Евгений Казаков (кто-то его знает как участника «Дома-2», мы же – как участника рекорда по «Седову»), Евгений Гавриленко, Артем Тарасов, Давид Шамей. Давид, кстати, оказался самым молодым участником – ему 24 года. А вот самый опытный – 45-летний Джонни Васцизко из США. На соревнованиях его прозвали Джонни УйалдВест («Дикий Запад»): больно сложная у него фамилия. А еще одного американца Николаса Камби за глаза прозвали Кларком Кентом – очень уж похож он был на Супермена и стальными мышцами, и чубчиком.

Кстати, зрители Кубка хоть и скандировали «Россия!», но болели и за иностранных спортсменов. И не только по-братски за беларуса Никиту Нижника или силача из Узбекистана Шухрата Аликханова, но и вообще всех. Чех Йири Ткадлчик явно всем импанировал своей энергией и улыбкой. А еще тем, как искренне переживал за коллег по цеху. Именно он громко кричал, чтобы задать товарищам нужный настрой, и призывал толпу болеть, не жалея голосовых связок.

- Давай, Америка! – искренне переживали северяне за Джонни, который пытался оторвать от земли огромные круглые камни Атласа.

На ум во время этого приходили муравьи, те тоже поднимают вес больше собственного. Все участники Кубка соревновались в категории до 105 килограммов, а самый «легкий» камень весил 165 килограммов, самый тяжелый – 205! И эти мужчины их подняли…

Американца Николаса Камби за глаза прозвали Кларком Кентом – очень уж похож он был на Супермена и стальными мышцами, и чубчиком. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Всего упражнений было пять: ось Аполлона, когда надо поднимать «штангу», тоже по весу превосходящую тебя, затем «Прогулка фермера» с грузом по 120 килограммов в каждой руке, камни Атласа, становая тяга и приседания с машиной. Конечно, приседать надо было, не взвалив Renault на плечи, а удерживая его на специальном устройстве. Но все равно нагрузка на спортсмена была 320 килограммов!

Ось Аполлона оказалась для Леона Мирошника ахиллесовой пятой. Накануне соревнований он сказал, что именно в этом упражнении силен и надеется не только выиграть, но и даже установить новый рекорд.

Ось Аполлона оказалась для Леона Мирошника ахиллесовой пятой. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- 170 килограммов, для Леона это пустяк, - комментировал ведущий Михаил Кокляев, пока мурманчанин шел к снаряду.

Наш земляк попробовал один раз, другой, третий поднять ось и все время падал с ней. Четвертый раз стал роковым: Леон неудачно упал, порвав связку на левой ноге. Прямо с площадки его увезли в мурманскую «Севрыбу», где 7 июня прооперировали.

Наш земляк попробовал один раз, другой, третий поднять ось и все время падал с ней. Четвертый раз стал роковым: Леон неудачно упал, порвав связку на левой ноге. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Врачи диагностировали отрыв "надколенника". Все нормально, не расстраивайтесь, дерьмо случается. Травму эту принял, вся энергия - на восстановление, вернусь еще сильнее, и все у нас получится, - рассказал Леон.

Северяне, конечно, расстроились из-за травмы мурманчанина, он явно был главным любимчиком зрителей. Но стали надеяться, что самым сильным человеком планеты все-таки окажется россиянин. Кстати, чтобы не было других травм, охрана активно отгоняла зрителей от помоста со спортсменами. Те, конечно, силачи, но в конце «Прогулки фермера», например, так бросали снаряды, что те могли улететь в зрителей. А Шухрат Аликханов во время выполнения «Оси Аполлона» вдруг пошел со снарядом прямо на зрителей, заставив тех изрядно понервничать и отбежать назад. Шутка ли – диаметр ручки оси 55 миллиметров, чтобы было нелегко обхватить.

Одним из самых трудных упражнений стали камни Атласа – четыре снаряда от 165 до 205 килограммов – которые надо было поднять на металлические бочки. Чтобы не уронить снаряд на ногу, спортсмены обмазывали руки и тело специальным клеем и буквально приклеивались к камням. Давались они непросто, все-таки за шесть часов тягания разных тяжестей мышцы ныли. У богатырей были свои методы держать себя в руках. Николас Камби молился и нюхал нашатырь, Артем Тарасов через агрессию делал настрой, Джонни пританцовывал, Никита Нижник был невозмутим как удав. Некоторые из наших спортсменов могли и ругнуться «русским народным», дело-то простое.

В каждом упражнении был один победитель. В камнях Атласа, например, тот же Тарасов поднял 205 килограммов – раньше такой вес в России не брали, так что есть рекорд. Становая тяга не далась многим. «Неподъемная», - чуть расстроено улыбались спортсмены после того, как не могли оторвать злополучную штангу от земли. Тарасов напрягся и сделал 5 подходов, а Йири – 6.

Чех Йири Ткадлчик явно всем импанировал своей энергией и улыбкой. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Победителя выбирали суммируя баллы за каждое из пяти упражнений. К слову, в жюри вошли самый сильный человек планеты Жидрунас Савицкас, президент всемирной федерации American Strongman Corporation Дион Мастерс, самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин, секретарь соревнований Руслан Котиев и президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

Артем Тарасов поднял 205 килограммов – раньше такой вес в России не брали, так что есть рекорд. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Скоро церемония награждения. Но, думаю, вы и сами знаете, какая страна победила. Открою тайну: начинается на «Р», заканчивается на «Я», - не стал держать интригу Михаил Кокляев.

Первое место на пьъедестале и звание самого сильного человека планеты в весе до 105 килограммов завоевал Давид Шамей.

«Давид у нас засранец», - пошутила Дион Мастерс.

Самый юный участник соревнований все делал удивительно спокойно и со стороны это казалось очаровательной наглостью. Пусть так, победил ведь!

Спорт силачей вне политики. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- В чем мой козырь? – задумался на секунду после награждения Давид, а потом сразу ответил, - я самый эмоциально стабильный среди всех. Я ехал сюда побеждать, ни за чем иным. Знал, что у меня получится «Прогулка фермера», которую я и выиграл. Сейчас после соревнований бы восстановиться месяц, есть и спать. Но через две недели у меня новые соревнования. Не помню, какие, но тоже хочу выиграть, побед у меня будет много.

Кстати, на соревнования в Териберке самоуверенный красавец мог и не попасть, оказался тяжеловат. Пришлось похудеть на 9 килограммов, чтобы попасть в категорию до 105. На втором месте тоже оказался россиянин Евгений Гавриленко. Ну, а на третье место залетел американский Супермен Николас Камби.

На память о Кубке в Териберке остался деревянный трон в духе «Игры престолов», на который сел Давид Шамей. А еще старинное село теперь упоминается в Книге рекордов России, как место, где впервые за Полярным кругом провели такие мировые соревнования. Организаторы надеются, что удастся провести их еще не раз. Пусть бушует пандемия, и на международной арене неспокойно. Но как бы там не было, те же американцы, пусть не без сложностей, смогли получить визы.

На память о Кубке в Териберке остался деревянный трон в духе «Игры престолов», на который сел Давид Шамей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- К сожалению или к счастью, силовой экстрим, или Strongman, не является олимпийским видом спорта. Спорт силачей вне политики - это даже не 100%, а 1000%. На нас не может повлиять политическая обстановка. Мы давно сотрудничаем с федерацией силачей США. Мы дружная семья без скандалов и подоплек, мы двигаем этот вид спорта, - рассказал Михаил Кокляев.

А еще (вдруг, чем черт не шутит) в Териберку приедет Арнольд Шварценнегер. Его силачи ласково называют Арнольдушкой. Соревнования-то по его профилю.

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