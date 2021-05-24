Советник губернатора Мурманской области Сергей Гончаров, биография

На слуху имя нового советника появляется мало, поэтому рассказываем его биографию. Фото: www.rgo.ru

У губернатора Мурманской области появился новый советник. Сергей Гончаров займется приграничным сотрудничеством и международной политикой. На слуху имя нового советника появляется мало, поэтому рассказываем его биографию

Сергей Гончаров родился 6 мая 1990 года в Мурманске, высшее образование получил в московском Международном институте экономики, политики и права, который окончил в 2012 году.

С февраля 2009 года по март 2013 года работал переводчиком-референтом с английского и финского языков в бюро юридического перевода Innolex (Москва). С марта по сентябрь 2013 года - помощником депутата Мурманской областной Думы.

В настоящий момент работает руководителем Мурманского судебного присутствия международного арбитража ICSNGD (Международная комиссия по урегулированию неправительственных споров (с августа 2014 года), руководителем НО «Экспертный форум исследователей российской Арктики», международного сайта www.efira-arctic.com (с ноября 2014 года), руководителем международного направления Мурманского областного отделения Русского географического общества (с октября 2015 года), а также помощник члена Совета Федерации ФСРФ от исполнительного органа государственной власти Мурманской области.

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