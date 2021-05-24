Светлана Наумова стала министром спорта Мурманской области

Светлана Наумова назначена министром спорта Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области
На оперативном совещании в правительстве Мурманской области 24 мая губернатор Андрей Чибис сообщил о двух кадровых назначениях. Так, советником главы региона по приграничному сотрудничеству стал Сергей Гончаров. А Светлана Наумова стала министром спорта.
- Светлану Ивановну вы все хорошо знаете. Это энергичный, компетентный человек, - прокомментировал назначение Андрей Чибис.
Светлана Наумова до появления министерства спорта много лет руководила комитетом спорта, а когда в декабре 2020 года Денис Клебанов покинул пост министра, стала и.о. Опыт работы Светланы Ивановны оказался настолько значимым, что эту приставку для нее убрали.
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