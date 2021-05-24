Министр спорта Мурманской области Светлана Наумова: биография

В сфере физической культуры и спорта Заполярья она работает три десятилетия. Фото: Правительство Мурманской области

На оперативном совещании в Мурманской области 24 мая губернатор Андрей Чибис сообщил, что Светлана Наумова избавилась от приставки и.о. и стала министром спорта.

- Человек всем известный, активный, эффективный. Мы обсуждали несколько дней назад подробно, что и как можно сделать в этом направлении. Поздравляю Светлану Ивановну с назначением, желаю удачи и успехов на этом посту!, – сообщил глава региона.

Светлана Ивановна Наумова родилась 1 августа 1969 года в Мурманске. Окончила Санкт-Петербургскую государственную академию физической культуры и спорта им. П.Ф.Лесгафта по специальности "Физическая культура и спорт", квалификация "Специалист по физической культуре и спорту. Преподаватель".

В 1986 году стала инструктором областного совета ВДФСО профсоюзов "Труд", с 1992-го по 2012-й - инструктором, главным специалистом, консультантом, начальником отдела, заместителем председателя комитета по физической культуре и спорту Мурманской области, а в мае 2012-го возглавила областной комитет. Когда в 2019 году он был реорганизован в министерство спорта, Светлана Наумова стала заместителем министра, с декабря 2019-го - и.о. министра.

Награждена Знаком "Отличник физической культуры и спорта Российской Федерации". В сфере физической культуры и спорта Заполярья она работает три десятилетия.

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