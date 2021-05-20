Совет психолога: Как родителям разговаривать с детьми о терроризме

Сейчас деятельность психологов заключается в развитии когнитивно-познавательных функций учеников, помогать с адаптацией к учебному процессу в начальной школе, в пятых классах, к ОГЭ в девятых и ЕГЭ в одиннадцатых. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Трагедия в Казани до сих пор не выходит из головы у многих. Люди пытаются понять, что нужно изменить в системе образования, в работе с детьми, чтобы этого больше не происходило. Мы поговорили с психологом Екатериной Вашакидзе о том, как стоит разговаривать с детьми о терроризме.

- Специальных навыков для этого не требуется. Дело в том, что как бы грамотно не подошли родители к этому вопросу, они не смогут предугадать ситуации, в которой может оказаться их ребенок. И не смогут предугадать поведение их ребенка в стрессовой ситуации. Если рассмотреть ситуацию в Казани, то все дети повели себя по-разному: кто-то спрятался под партой, кто-то стал выпрыгивать в окно, кто-то записывать на видео, кто-то спокойно вышел из школы и никак не отреагировал. У многих людей и детей во время стресса пропадает голос – они ничего не могу сказать. Поэтому здесь нужны организованные занятия в образовательных учреждениях. Чтобы в результате многократных повторений у детей выработался навык, как можно себя обезопасить в такой ситуации. Задача родителей – это рассказать, что такая угроза существует, и что такое терроризм в принципе, но особенно на этом не зацикливаться.

Екатерина Вашакидзе считает, что реорганизовать надо и службу психологов в школе. Сейчас по нормативам, специалист тратит 18 часов в неделю на методическую работу и 18 часов на учеников. Если прикинуть, сколько учеников в школе, то становится понятным, что организовать индивидуальную работу невозможно. Доступен только формат групповых занятий.

Но и это не самое сложное. Сейчас деятельность психологов заключается в развитии когнитивно-познавательных функций учеников, помогать с адаптацией к учебному процессу в начальной школе, в пятых классах, к ОГЭ в девятых и ЕГЭ в одиннадцатых. Современные школьные психологи не проходят обучение по работе с кризисными ситуациями, нет профилактической работы по предотвращению буллинга в школе, по работе с детьми и учителями, подвергшимися травле в школе.

- Для того, чтобы обезопасить детей - это поколение и будущее, которое только пойдет в школу, - надо сделать систему психологической помощи в школе универсальной. Такой, которая помогала бы справляться не только с обучением, но и с межличностными конфликтами, грамотно преодолевать кризисы и стрессовые ситуации, - считает Екатерина Вашакидзе.

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