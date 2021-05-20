Летние лагеря в Мурманске в 2021 году: адреса, при каких школах будут работать, график смен

Дистанционный прием заявлений стартовал 17 апреля. Фото: Евгения ГУСЕВА

Летняя оздоровительная кампания в Заполярье все ближе. "КП-Мурманск" рассказывает, где в Мурманске в 2021 году будут открыты летние лагеря и как они будут работать.

- В этом году летние лагеря будут организованы на базе 15 школ: №№ 4, 5, 13, 22, 23, 28, 34, 38, 43, 44, 49, 56, филиала школы 27, гимназий №№ 6 и 10, - сообщили в администрации Мурманска. - Первая смена пройдет с 1 по 25 июня, вторая – с 28 июня по 21 июля, третья – с 26 июля по 18 августа. Работать лагеря будут с 8.30 до 14.30. Стоимость путевки – 1050 рублей за одну смену.

Дистанционный прием заявлений стартовал 17 апреля. Получить информацию о приеме документов можно на сайте школ, на базе которых планируется работа лагерей. Группы на первую смену уже сформированы, но свободные места на вторую и третью еще есть. Напомним, что в этом году группы будут заполнены не полностью из-за ковидных ограничений. Также у родителей есть возможность отправить своих детей на отдых в Крым или Краснодарский край.

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