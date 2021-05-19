В Мурманской области состоялся диалог представителей туриндустрии и саами

Туристам часто не важно, есть ли нарушения в рассказах про саамскую культуру, они хотят ярких эмоций от отпуска. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Заполярье представители туриндустрии провели онлайн-встречу с саами, где обсудили дальнейшее сотрудничество, а также вопросы сохранения культуры и самобытности коренного малочисленного народа Кольского полуострова.

Туризм в нашем регионе активно развивается, и, помимо северного сияния, просторов Баренцева моря и арктической кухни, путешественникам интересно познакомиться с коренными народами Севера.

- Наша задача сделать так, чтобы люди, приезжающие на Кольский полуостров, получали достоверную информацию о культуре, которая продолжает развиваться и много лет интересует туристов, – подчеркнул председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев. На встрече президент Ассоциации кольских саамов Елена Рочева рассказала о проекте «Саамский костюм. От истоков к современности», который победил в конкурсе грантов, проводимом министерством внутренней политики Мурманской области. Цель его – не допустить искажения культуры саами, сохранить и передать истинные национально-культурные ценности последующему поколению, воспитать культуру межнационального общения. Представители саами не хотят, чтобы туристы надевали оригинальные народные костюмы ради фотографий. «Позвольте нам самим достойно представить свою культуру», - единогласно говорят представители северного народа.

- Туркомпании хотят все делать сами. Но чтобы познать культуру народа, нужно пообщаться с самим народом. Тема востребована, люди хотят увидеть настоящих саами. Почему бы не разработать семинар или курсы по обучению гидов, которые бы профессионально рассказывали об образе жизни и культуре коренного малочисленного народа? Турфирмам нужно взаимодействовать с саамскими общинами, - отметила председатель Саамского парламента Кольского полуострова Валентина Совкина.

В свою очередь гид-экскурсовод саамского семейного подворья «Олений двор» Полина Харыбина рассказала участникам о традиционных жилищах саамов и особенностях работы с туристами: чем они интересуются, какие сувениры и фотографии хотят увезти с собой. Например, туристы просят костюмы саами и им все равно, настоящие они или нет. Они хотят увезти хорошие фотографии из отпуска. Александр Елисеев считает, что удовлетворять такой спрос не слишком целесообразно.

- Мы должны сохранить традиции - то хрупкое, что легко разрушить, а не пародировать культуру. Можно сделать упор на эксклюзивность – то, что именно в Мурманской области можно увидеть оригинальную, настоящую культуру саами, - подчеркнул председатель комитета.

На сегодняшний день туроператоры все больше этнографических точек включают в свои туры. Но поданная ими информация может быть различной. Представители саами просят, чтобы гиды рассказывали о реальных культурных вещах, а не путали, к примеру, жилища саамов с вигвамами и юртами.

- Важно разрушить мнение, что мы какие-то первобытные люди, которые только в этом веке ложкой научились пользоваться. Мы хоть и маленький народ, но амбициозный. Будем защищать свои традиции, – подытожила заведующая отделом ремесел Ловозерского районного национального культурного центра Татьяна Кожевина.

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