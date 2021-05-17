С 28 мая начнет ходить поезд Мурманск-Симферополь

Протяженность маршрута составляет 4540 километров. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Многие жители Мурманской области летние отпуска проведут в Крыму. И встает закономерный вопрос, как добраться до места отдыха. Вариантов несколько, но самые удобные - на самолете и поезде. Как сообщили в ТК «Гранд Сервис Экспресс», с конца мая начинает курсировать поезд Мурманск-Симферополь.

- Поезд 551/552 отправится из Симферополя 24 мая и прибудет в Мурманск 27 мая, в 22:50. Из Мурманска первый поезд отправится 28 мая и прибудет в Симферополь 1 июня в 15:40. Периодичность курсирования – раз в 9 дней. Маршрут поезда пролегает через крупные города: Кандалакша, Обозерск, Вологда, Данилов, Ярославль, Иваново, Ковров, Дзержинск, Арзамас, Пенза, Ртищево, Поворино и Ростов-на-Дону. По Крымскому мосту поезд проследует в светлое время суток, - сообщила компания-перевозчик.

Протяженность маршрута составляет 4540 километров.

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