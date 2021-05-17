Как ученые КНЦ РАН из Апатитов помогают следователям раскрывать преступления

Разложить на пальцах, как ученые проводили исследования, которые помогли найти убийцу, сложно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

29 апреля СУ Следственного комитета по Мурманской области провело брифинг, на котором рассказали, как расследовали убийство 13-летней девочки из Мурманска. Напомним: знакомый ее семьи расчленил тело ребенка, увез в гараж, где сжег в печи. www.murmansk.kp.ru/daily/27271/4406274/ Как оказалось, у следователей не было такого оборудования, которое позволило бы определить по пеплу – было ли преступления. Зато оно нашлось у Кольского научного центра РАН. Мы обратились к ученым, чтобы узнать, как же проводилось само исследование.

История вопроса

Оказалось, что КНЦ РАН еще с 80-90-х годов прошлого века активно сотрудничает с правоохранительными органами. В те годы, когда с оборудованием и лабораториями в милиции было не густо, сотрудники обращались за помощью, например, определить, настоящая ли водка или подделка, есть ли в ней примеси или содержатся ли в изъятых веществах наркотики.

- Обращались и с другими вопросами, - рассказывают сотрудники лаборатории Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья КНЦ РАН, - например, в одном из городов области людям показалось, что из крана течет вода с металлической ртутью. Нам привезли ее на анализ. Конечно же, ртути там не было, это такой металл - он бы сразу «зацепился» за трубы. А еще однажды привезли курицу. Северянину показалось, что внутри тоже ртуть. Мы сначала посмеялись, а после анализа уже было не до смеха – мы действительно обнаружили металлическую ртуть.

Сейчас криминалистические лаборатории с текущими задачами справляются сами, но КНЦ РАН заключил договор со следственным комитетом на производство особых, сложных экспертиз. В случае внештатных ситуаций к ним обращается МЧС.

Чудо техники (острожно: много сложных слов!)

Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья входит в состав Федерального-исследовательского центра «Кольский научный центр РАН». Перед ним стоят серьезные задачи : получение новых продуктов, разработка различных технологий получения редких элементов из минерального сырья. Основной упор сделан на безотходные и природоохранные технологии. Изначально все приборы закупались для целей института: для определения элементов и анализа минерального сырья, например, платиновых металлов, редких и редкоземельных элементов. Но сложным оборудованием пользуются не только ученые.

В аналитическом отделе института химии есть две лаборатории: химических и оптических методов анализа и физических методов анализа. В лаборатории для определения элементов в веществах используют атомно-абсорбционные, атомно-эмиссионные спектрометры и масс-спектрометры. Все эти приборы могут определять элементы от лития до урана. Любой элемент периодической системы Менделеева, кроме легких и инертных газов, попадет под спектральный анализ. Причем приборы позволяют находить примесные элементы и очень низкие концентрации вещества. Или человеческие останки в пепле, как в случае с громким убийством…

А хромат-масс-спектрометр может указать на наличие органического вещества. Например, с помощью него можно оценить чистоту экстрагента, смесей, наличия мазута в воде. В институте геологии, который тоже входит в состав ФИЦ КНЦ РАН, есть даже спектрометры, который позволяют вычислить возраст геологических образцов.

Как проводили исследование?

Разложить на пальцах, как ученые проводили исследования, которые помогли найти убийцу, сложно. Это же не детский мультик: капнул цветной жидкостью на другую, и вот они – отпечатки пальцев. В жизни все гораздо сложнее. Но мы постараемся объяснить как можно проще.

Для того, чтобы определить, какие вещества были в пепле, в первую очередь использовался масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой. Она позволяет перевести вещество в ионное состояние при температуре до 10 000 градусов. А потом анализу подвергают сами ионы. Если сигнал небольшой, то считается количество ионов, если высокий - анализируется ионный ток. По величине ионного тока определяется элемент и его концентрация. Оказывается, у разных видов организмов свое уникальное соотношение минералов. Ученые это давно узнали, посчитали и записали таблицы. И для костей человека вычислено уникальное и неповторимое соотношение химических элементов.

- Был определен элементный состав образцов, поступивших на экспертизу, и оценивались соотношения элементов. На литературных данных по минеральному остатку человека и других данных были сделаны выводы о возможности присутствия в образцах зольного остатка человека, - рассказали «КП»-Мурманск» в лаборатории.

Но недостаточно провести только элементный анализ, нужно было убедиться, что это именно то вещество, а не другое. Для этого в другой лаборатории сделали рентгенофазовый анализ и использовали инфракрасную спектроскопию. Последняя показывает наличие определенных групп элементов - фосфатных, нитратных, и как они между собой связаны. Потом по международным базам данных и литературным данным мы снова вычисляем к какому веществу это все относится и какова погрешность.

О чем вы думали во время экспертизы?

- Психологически это не просто. Мы старались не думать о том, что стоит за переданными образцами. Но мы много думали об ответственности. Здесь не может быть никакой подтасовки: и с одной, и с другой стороны стоят судьбы людей. Эта ответственность оказывает серьезное влияние, и это основа независимости и непредвзятости. Важно получить результат, который отвечает на поставленный эксперту вопрос, - поделились с редакцией «КП» сотрудники лаборатории.

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