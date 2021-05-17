В Мурманской области открыт прием заявок на предоставление инновационного ваучера

Конкурс проводит региональный инновационный бизнес-инкубатор, прием заявок продлится до 11 июня.
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
На оперативном совещании в правительстве Мурманской области 17 мая губернатор Андрей Чибис сообщил, что с сегодняшнего дня открыт прием заявок на предоставление инновационного ваучера.
- По нему можно получить до 250 тысяч рублей, эти средства могут быть использованы на продвижение проекта, проведение лабораторных исследований и образовательные услуги. Всех заинтересованных приглашаю к участию. За два года такую меру поддержки получили семь инновационных проектов, и эту практику оценили как одну из самых успешных в Сколково, - отметил Андрей Чибис.
Конкурс проводит региональный инновационный бизнес-инкубатор, прием заявок продлится до 11 июня.
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