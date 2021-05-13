Укус клеща в Мурманской области: Насколько это возможно?

Жители Мурманской области все чаще жалуются, что встречают клещей на Кольском полуострове. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жизнь на Крайнем Севере прекрасна тем, что климатические условия благоприятно отражаются на нашем взаимодействии с природой. Педиатры говорят, что у детей, не выезжающих за пределы области, нет даже гельминтов. В наших лесах практически нет ядовитых змей и пауков, а самый страшный зверь, которого можно встретить, - медведь.

Клещи и Север

Но глобальное потепление заставляет нас постоянно быть начеку и отслеживать, что может нанести серьезный вред здоровью. Речь идет о клещах. Управление Роспотребнадзора по Мурманской области постоянно утверждает, что наш регион – территория, не опасная в плане нападения клещей. На 11 мая было всего 6 обращений по поводу присасывания клещей, и все случаи, по данным Роспотребнадзора, были за пределами области.

Но активные путешественники призывают не расслабляться. Опасность отсутствует, если вы гуляете в лесах на севере или в центре области. Но Кандалакшский район находится в непосредственной близости с Карелией, а этот регион - уже территория, где клеща можно подхватить. К тому же в 2021 году клещи проснулись раньше времени – уже в марте.

По данным Роспотребнадзора Республики Карелия, на 6 мая в местные лечебно-профилактические учреждения по поводу присасывания клещей обратился 101 человек, из них 30 детей.

- В Карелии зарегистрировано 71 обращение (в том числе 20 детей) из Петрозаводска, Беломорского, Кондопожского, Медвежьегорского, Прионежского, Пряжинского, Пудожского, Сегежского районов, - сообщает сайт республиканского Роспотребнадзора.

Клещи и животные

А что у нас? Каждый год северяне, в пику официальным данным, сообщают, что сняли с одежды или с шерсти собак клещей. Особенно много таких сигналов поступает с юга Мурманской области. Может, из-за глобального потепления и у нас завелись опасные паукообразные?

- На территории Кандалакшского заповедника клещей нет. Таких популяций, чтобы оставались и зимовали, тоже не выявляли. Сейчас столько путешественников и туристов, что, скорее всего, клещи завезенные, - пояснила редакции «КП»-Мурманск» заместитель директора по экологическому просвещению и познавательному туризму Кандалакшского заповедника Ольга Вейсблюм.

Идешь в лес - будь начеку. Официально клещей у нас нет, но а вдруг?.. Фото: Андрей АБРАМОВ

А вот заведующая муниципальной ветеринарной лечебницей Мурманска Наталья Ахрамович рассказала о ситуации с клещами с точки зрения ветеринарного врача, и это серьезная информация к размышлению:

- Клещи просыпаются после зимней спячки при температуре от 15 до 25 градусов, и такая температура должна стоять от 10 до 15 дней. Ниже 15 градусов и выше 25 они неактивны. Прошлое теплое лето этому благоволило – клещи размножались.

Клещи опасны, в первую очередь, для собак и вызывают пироплазмоз и боррелиоз. Для человека из этой пары заболеваний опасен боррелиоз – он не ярко диагностируется, может находиться внутри организма достаточно длительное время и со временем провоцировать поражение суставов. А еще есть энцефалит, который поражает нервную систему, головной и спинной мозг.

- В этом году обращения по поводу укусов животных клещами уже были. Как мне известно, их несколько лет назад кто-то привез в Мурманск в автомобиле и они оккупировали дальнюю часть Ленинского района, ближе к Росте. Именно оттуда чаще всего обращаются с укусами. В прошлые годы в Мурманске были даже зафиксированы случаи поражения животных после укуса клещей, причем животных, которые не покидали пределы области. Все остальные – это те животные, которые ехали транзитом через районы, где клещи есть, - отмечает Наталья Ахрамович.

Ветеринарные врачи говорят о профилактике: есть специальные ошейники, кремы, пероральные препараты. Самое главное после укуса клеща - не ждать, когда появятся симптомы заболеваний и нарушения работы систем организма, а сразу обращаться к врачу.

Словом, ситуация с клещами неоднозначная как для животных, так и для людей. Несмотря на неопасность территории, близость Мурманской области к Карелии в теплое лето может спровоцировать активность клещей на юге региона. Поэтому лучше заранее привиться, чем потом переболеть энцефалитом.

СПРАВКА «КП»

Что делать, если обнаружен присосавшийся клещ?

Клеща рекомендуется снимать в травматологическом пункте или в другой медицинской организации. При невозможности оперативного получения медицинской помощи снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, при этом надо следовать следующим рекомендациям:

1. захватывать клеща нужно пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами, держа пинцет или пальцы строго перпендикулярно поверхности тела, как можно ближе к хоботку клеща;

2. в этом же положении осторожно повернуть тело клеща вокруг оси и аккуратно извлечь его из кожных покровов;

3. место укуса продезинфицировать спиртом 70% или йодом 5%;

4. после манипуляции тщательно вымыть руки.

После удаления клеща необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

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