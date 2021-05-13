В Мурманской области подорожали картошка и лук

В свою очередь цены немного снизились на охлажденные и мороженые куры. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мурманскстат продолжает мониторить уровень цен на отдельные виды социально-значимых продуктов первой необходимости в Мурманске, Апатитах и Североморске. Наименее выгодно оказалось покупать овощи.

- За минувшую неделю, с 4 мая по 11 мая, больше всего подорожали картофель (на 2,1%), репчатый лук (на 1,5%), гречневая крупа (на 1,1%), морковь и куриные яйца (на 0,8%), - сообщили в статистическом ведомстве.

В свою очередь цены немного снизились на охлажденные и мороженые куры, сливочное масло (на 0,4%) и на яблоки (на 0,3%).

На остальные товары стоимость либо не изменилась либо изменилась незначительно.

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