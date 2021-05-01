Пасха-2021 в Мурманске: расписание служб, ограничения, где освятить кулич и яйца

В Мурманске пройдут Пасхальные богослужения. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

1 мая православные северяне отметят Пасху. В этом году состоятся богослужения, хотя ковидные ограничения все же будут, хоть и мягче, чем прошлой весной. Рассказываем, как пройдет Пасха-2021 в Мурманске.

В ночь с 1 на 2 мая в большинстве храмов Мурманской митрополии состоятся праздничные Пасхальные богослужения. Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан возглавит пасхальное богослужение в двух храмах Мурманска: с 23.45 в Свято-Никольском кафедральном соборе с участием правящего архиерея состоятся Крестный ход и пасхальная утреня, а в храме Спас на Водах - ночная пасхальная Литургия.

- Днем и вечером 2 мая в храмах состоится освящение снеди, точно время можно узнать на страницах приходов в "ВКонтакте". В дни празднования Светлой Седьмицы (недели после Пасхи) отдел благотворительности и социального служения Мурманской епархии организует раздачу освященных куличей и яиц в СИЗО и колониях, домах престарелых, психоневрологических диспансерах, детских домах, а также общественным организациям, помогающим бездомным и бедным северянам, и тем, кто борется с зависимостью от наркотиков и алкоголя. Приходы епархии во всех муниципалитетах организуют благотворительные концерты силами своих воскресных школ., - сообщили в пресс-службе Мурманской епархии.

Напомним, что 2 мая в Мурманске встретят Благодатный огонь. От него северяне смогут зажечь свечи.

Все прихожане, которые захотят прийти на службы. должны помнить, что ковидные ограничения в регионе еще действуют, поэтому маски носить обязательно.

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