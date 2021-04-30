Пасхальный кулич в Мурманской области подорожал

Если в прошлом году изготовить кулич в домашних условиях стоило 410,83 рубля, то в этом году сей процесс обойдется в 462,80 рубля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мурманскстат пересчитал по ценам 2021 года стоимость пасхального кулича и пришел к выводу, что северянам он обойдется на 12,7% дороже, чем в прошлом году.

За основу были взяты цены на масло сливочное, молоко, сахар, сухофрукты, яйца, муку и соль. В этом году рост цен произошел на все эти продукты, меньше всего подорожали соль и молоко.

И если в прошлом году изготовить кулич в домашних условиях стоило 410,83 рубля, то в этом году сей процесс обойдется в 462,80 рубля. Что-то подсказывает, что его проще купить в магазине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Велопрокат в Мурманске начнет работать с 1 мая. Сеть станций увеличится в два раза (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru