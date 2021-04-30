2 мая в Мурманске встретят Благодатный огонь

Благодатный огонь из Иерусалима привезут в Мурманск 2 мая. Фото: Александра КУЧУК

Пасха все ближе, верующие северяне уже вовсю готовятся к светлому празднику. Один из самых волнительных моментов - особое богослужение в в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, во время которого сходит Благодатный огонь.

По традиции, его частицы в специальных лампадах разлетаются по всему миру и обязательно в России. Увидеть его смогут и северяне.

- Встреча Благодатного огня состоится 2 мая в 17.00 в Никольском соборе города Мурманска. От него будут возжены свечи в соборе и в руках встречающих. По завершении богослужения огонь будет доставлен в другие храмы епархии, - сообщили в пресс-службе Мурманской епархии.

Напомним: по сравнению с 2020 годом стоимость пасхального кулича в Мурманской области увеличилась на 12,7%.

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