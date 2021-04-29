Сбивший из-за лошади девушку в Апатитах водитель умер от сердечного приступа

По данному факту полиция проводит проверку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 28 апреля в Апатитах произошло серьезное ДТП, которое привело к трагедии. На первом километре объездной дороги под колеса Geely попала 17-летняя девушка, которая шла по обочине и вела за поводья лошадь.

Внезапно животное встало на дыбы, испугавшись машин, и выбежало на дорогу. Девушка не смогла удержать лошадь, потеряла равновесие - копытный вытащил ее на дорогу. Там на лежавшую северянку наехал Geely, водитель которого не успел вовремя нажать на тормоз. Погонщицу с с серьезными травмами госпитализировали в больницу, водителю иномарки тоже стало плохо, причем настолько, что жизнь его прервалась.

-Мужчина, который сбил девушку, умер. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ, он разволновался из-за аварии. Врачи не смогли спасти, - рассказал "КП-Мурманск" свой источник.

По данному факту полиция проводит проверку.

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