В Апатитах девушка попала под машину из-за лошади

Лошадь испугалась машин и потащила девушку прямо на дорогу. Фото: Павел КЛОКОВ

Около 17.00 28 апреля в Апатитах на первом километре объездной дороге произошло необычное происшествие на дороге. Под колеса Geely попала 17-летняя девушка.

- Погонщица шла по обочине и вела за поводья лошадь. Та, по предварительным данным, испугалась машин, встала на дыбы, после чего выбежала на дорогу. Девушка пыталась ее удержать, но потеряла равновесие, лошадь вытащила ее на дорогу. Там на лежавшую северянку наехал Geely, водитель которого не успел затормозить, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. Как пишут наши коллеги из "ХибИнформБюро", водителю машины от случившегося стало плохо, ему тоже понадобилась помощь врачей. Лошадь сначала убежала с места происшествия, а потом сама вернулась в конный клуб.

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