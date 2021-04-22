Мир начинается с улыбки!

врач- стоматолог Протопопов Н.С.

Здесь невозможно не учесть индивидуальный подход, уютную атмосферу клиники и профессионализм медперсонала. Как найти оптимальное решение и выбрать лучший вариант, объединяющий все мечты и возможности в приобретении красивой улыбки?

Ко Дню российского стоматолога хотелось бы поговорить об одной из самых востребованных клиник Петрозаводска.

Клиника Николая Сергеевича Протопопова не первый год представлена в качестве узнаваемого бренда и зарекомендовала себя как молодой, динамично развивающийся медицинский центр. Если Вы желаете получить комфортное и безболезненное лечение зубов, консультацию специалистов, владеющих самыми современными технологиями лечения и протезирования зубов, имплантации, исправления прикуса (ортодонтии), пародонтологии, хирургии, эстетической и детской стоматологии, то для Вас открыты двери Центра стоматологии Николая Протопопова!

Клиника оснащена современным новейшим оборудованием производства Германии, Италии, Японии и применяет только импортные материалы и анестетики, которые позволяют сделать лечение безболезненным и приятным.

Приоритет интересов пациента, приемлемые цены для большинства жителей Карелии, быстрое обслуживание и забота о качестве – главные принципы, которых придерживаются сотрудники Центра.

С недавнего времени клиника использует в лечении такое современное оборудование, как стоматологический микроскоп, оптический прибор, способный увеличивать изображение в 30 раз . Благодаря применению увеличительных приборов, у стоматологов есть возможность вылечить зубы, которые ранее считались безнадежными. Микроскоп является важным помощником врача при эндодонтическом лечении, позволяющим рассмотреть и изучить все ответвления каналов зуба, заметить малейшие очаги воспалений, это позволяет провести лечение каналов более качественно и предотвратить возможный рецидив.

При лечении под микроскопом зубы проходят более щадящую обработку.

Клиника снабжена современным интраоральным сканером – прибором, который применяется для изготовления цифровых слепков. С помощью такого сканера можно практически моментально сканировать зубы пациента и тут же получать цифровую 3D-модель зубов: удобно, комфортно, оперативно.

В клинике выполняются задачи любой сложности: от лечения кариеса до костной пластики. Также получила популярность специальная методика – «Зубы за один день». В зависимости от состояния здоровья пациента, новую улыбку можно получить в течение одного дня!

В клинике представлен широкий спектр детских стоматологических услуг, которые обеспечивают безболезненное и комфортное лечение маленьких пациентов. В детском кабинете с современным оборудованием и мультфильмами, Вашему ребёнку будет легко и спокойно.

Наслаждайтесь самыми комфортными условиями! Ведь мир начинается с улыбки!

Наши услуги:

• Имплантация зубов

• Протезирование зубов

• Лечение зубов с применением микроскопа

• Исправление прикуса

• Виниры

Центр стоматологии

и имплантологии

Николая Протопопова

Г. Петрозаводск

пр. Первомайский, 20

т. +7(8142) 28-28-44

пр. Ленина, 18б

т. +7(8142) 28-08-65

ул. Лисицыной, 19

т. +7(8142) 28-08-45

http://nprotopopov.ru/

Часы работы:

• Пн-Пт: 09:00–20:00;

• Сб: 10:00 – 15:00

Лиц. ЛО-10-01-001345

от 23 апреля 2020 г.

ООО «Протопопов»

ОГРН 1111001014410

ИНН 1001252147.

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