Мир начинается с улыбки!

врач- стоматолог Протопопов Н.С.
Здесь невозможно не учесть индивидуальный подход, уютную атмосферу клиники и профессионализм медперсонала. Как найти оптимальное решение и выбрать лучший вариант, объединяющий все мечты и возможности в приобретении красивой улыбки?
Ко Дню российского стоматолога хотелось бы поговорить об одной из самых востребованных клиник Петрозаводска.
Клиника Николая Сергеевича Протопопова не первый год представлена в качестве узнаваемого бренда и зарекомендовала себя как молодой, динамично развивающийся медицинский центр. Если Вы желаете получить комфортное и безболезненное лечение зубов, консультацию специалистов, владеющих самыми современными технологиями лечения и протезирования зубов, имплантации, исправления прикуса (ортодонтии), пародонтологии, хирургии, эстетической и детской стоматологии, то для Вас открыты двери Центра стоматологии Николая Протопопова!
Клиника оснащена современным новейшим оборудованием производства Германии, Италии, Японии и применяет только импортные материалы и анестетики, которые позволяют сделать лечение безболезненным и приятным.
Приоритет интересов пациента, приемлемые цены для большинства жителей Карелии, быстрое обслуживание и забота о качестве – главные принципы, которых придерживаются сотрудники Центра.
С недавнего времени клиника использует в лечении такое современное оборудование, как стоматологический микроскоп, оптический прибор, способный увеличивать изображение в 30 раз . Благодаря применению увеличительных приборов, у стоматологов есть возможность вылечить зубы, которые ранее считались безнадежными. Микроскоп является важным помощником врача при эндодонтическом лечении, позволяющим рассмотреть и изучить все ответвления каналов зуба, заметить малейшие очаги воспалений, это позволяет провести лечение каналов более качественно и предотвратить возможный рецидив.
При лечении под микроскопом зубы проходят более щадящую обработку.
Клиника снабжена современным интраоральным сканером – прибором, который применяется для изготовления цифровых слепков. С помощью такого сканера можно практически моментально сканировать зубы пациента и тут же получать цифровую 3D-модель зубов: удобно, комфортно, оперативно.
В клинике выполняются задачи любой сложности: от лечения кариеса до костной пластики. Также получила популярность специальная методика – «Зубы за один день». В зависимости от состояния здоровья пациента, новую улыбку можно получить в течение одного дня!
В клинике представлен широкий спектр детских стоматологических услуг, которые обеспечивают безболезненное и комфортное лечение маленьких пациентов. В детском кабинете с современным оборудованием и мультфильмами, Вашему ребёнку будет легко и спокойно.
Наслаждайтесь самыми комфортными условиями! Ведь мир начинается с улыбки!
Наши услуги:
• Имплантация зубов
• Протезирование зубов
• Лечение зубов с применением микроскопа
• Исправление прикуса
• Виниры
Центр стоматологии
и имплантологии
Николая Протопопова
Г. Петрозаводск
пр. Первомайский, 20
т. +7(8142) 28-28-44
пр. Ленина, 18б
т. +7(8142) 28-08-65
ул. Лисицыной, 19
т. +7(8142) 28-08-45
Часы работы:
• Пн-Пт: 09:00–20:00;
• Сб: 10:00 – 15:00
Лиц. ЛО-10-01-001345
от 23 апреля 2020 г.
ООО «Протопопов»
ОГРН 1111001014410
ИНН 1001252147.
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