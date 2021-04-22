Меньше рекламы, больше подсветки: команда Артемия Лебедева разработает дизайн-код для двух улиц Мурманска

Вместе со своей командой Артемий Лебедев разработает дизайн-код для двух мурманских улиц – капитана Егорова и Самойловой. Фото: vk.com/masu51

В Мурманск на недельку другую прибыл известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев. Приехал он не как турист, а преображать столицу Заполярья. Вместе со своей командой он разработает дизайн-код для двух мурманских улиц – капитана Егорова и Самойловой. А студенты-дизайнеры из Мурманского арктического государственного университета будут им в этом помогать. Если захотят, конечно.

- Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области вместе с Центром городского развития и командой Артемия Лебедева планирует реализовать большой проект. В городе не хватает ярких красок и упорядоченности в общественном пространстве. Нужно это менять, - отметил Артем Дашевский.

Команда Артемия Лебедева была первой, кто воплотил в жизнь дизайн-код в России. Начали они свой эксперимент с Москвы - он оказался удачным. Так, на панорамных картах в Интернете с помощью специальных «переключалок» можно посмотреть, как выглядели некоторые улицы столицы в 2010 году и сейчас, после преобразований. Результат от дизайн-кода на лицо. Так и Мурманск собираются сделать красивее.

- Мало кто верит, что в заполярной столице есть такой же уютный потенциал. Но с помощью небольших изменений мы получим более приятное место. Можно, например, сделать круглогодичные веранды, как в Скандинавии. Когда ты сидишь в тепле на овечьей шкуре, пьешь кофе, а за окном мороз и снег идет, - отметил Артемий Лебедев.

Сейчас столичная дизайн-команда активно исследует Мурманск. Фото: vk.com/masu51

Улица Егорова, на которой, в том числе, расположен МАГУ, а также улица Самойловой станут пилотным проектом по внедрению дизайн-кода в этом году. В первую очередь изменения ждут фасады домов.

- Наша задача - преобразить улицу целиком. Мы уже начали думать о том, как перекрасить фасады. Сейчас отсутствует какая-либо единая система того, как выбираются цвета для покраски зданий. Поэтому дома точечно раскрашиваются в «вырвиглазные», некомфортные оттенки. Будем также думать над архитектурной подсветкой. Собираемся очистить фасады от лишней рекламы. В дизайн-код, в том числе, войдут решения по озеленению. В результате люди получат визуальное комфортное пространство, где будет приятнее находиться и гулять, - рассказал главный архитектор студии Артемия Лебедева Олег Стукалов.

Сейчас столичная дизайн-команда активно исследует Мурманск. Задача – понять, что было сделано до сих пор. Московские специалисты вместе с профессиональным сообществом города, студентами и неравнодушными местными жителями будут стараться сделать город лучше. К слову, дизайн-код уже частично разрабатывался в областном центре.

- В 2018 году мы со студентами пошли смотреть, что не так с нашей городской средой. Нечеловеческий размер вывесок, много рекламы, шум, непонятно, где располагается городская навигация. Заполярная столица совсем не соответствует дизайн-коду. Общий вывод такой – наш центр города застрял в начале 2000-х, - поделилась старший преподаватель кафедры искусств и дизайна МАГУ Татьяна Батова.

Отметим, что к городам в Заполярье Артемий Лебедев относится довольно критично. Фото: vk.com/masu51

Команде Артемия Лебедева передадут ту информацию, которую собрали активисты ранее. Значительную часть наработок пообещали включить в новый проект, а мнение северян обязательно учтут.

- В рамках первого этапа мы проводим социологические исследования, интервью и опросы, ищем людей, которые заинтересованы в преображении Мурманска и могут ответить, какие есть проблемы в городе. А мы будем эти проблемы решать, - подчеркнул исследователь-урбанист Артем Степанов.

По словам московских дизайнеров, несмотря на то, что в Мурманске довольно однообразные виды зимой, это не повод делать все вокруг максимально ярким и разноцветным – нужна золотая середина. В ближайшие пару дней команда Артемия Лебедева будет гулять по мурманским дворам, и думать, как сделать город более уютным. Главная задача дизайн-кода не перестроить областной центр, а сохранить и защитить его. Спасти красоту!

Отметим, что к городам в Заполярье Артемий Лебедев относится довольно критично. Напомним: он не видит особой красоты в Кировске, досталось от дизайнера и Териберке, в которой кроме природной красоты другой, по мнению гостя, и нет.

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