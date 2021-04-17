График отключений горячей воды летом 2021 года в Мурманске от "Мурманэнергосбыта"

Первые отключения горячей годы для клиентов "МЭС" начнутся в июне. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Одна из нескольких теплоснабжающих компаний Мурманска - "Мурманэнергосбыт" - представила график отключений горячей воды весной и летом 2021 года. Стоит его запомнить, чтобы знать, когда придется включать водонагреватель или побегать с тазиками.

Опрессовки:

Котельная «Северная» 15.06.2021- 18.06.2021, 26.07.2021- 29.07.2021

ЦТП-171 28.06.2021-01.07.2021

ЦТП-175 28.06.2021-01.07.2021

ЦТП-202, 203, 62, 69 кв. 03.08.2021-06.08.2021

ЦТП Северной промзоны 23.06.2021- 24.06.2021, 21.07.2021-22.07.2021

Котельная «РОСТА» 21.06.2021-24.06.2021, 09.08.2021-12.08.2021

Котельная р. Абрам-мыс 15.06.2021-17.06.2021, 03.08.2021-05.08.2021

Котельная по улице Фестивальной 28.06.2021-01.07.2021, 10.08.2021-13.08.2021

Котельная ТЦ «Росляково-1» 08.06.2021-10.06.2021, 10.08.2021-12.08.2021

ЦТП АО «МЭС», подключенные к источникам АО «Мурманская ТЭЦ»

ЦТП - кв.2 Новое плато 22.06.2021-28.06.2021, 10.08.2021-16.08.2021

ЦТП - кв.2а Больничный городок 22.06.2021-28.06.2021, 10.08.2021-16.08.2021

ЦТП по улице Шевченко 28.06.2021-01.07.2021, 10.08.2021-13.08.2021

ЦТП по улице Бондарной 28.06.2021-01.07.2021, 10.08.2021-13.08.2021

ЦТП по улице Прибрежной 28.06.2021-01.07.2021, 10.08.2021-13.08.2021

Плановый ремонт:

Котельная «Северная» 06.07.2021- 19.07.2021

Котельная «РОСТА» 21.07.2021-03.08.2021

Котельная р. Абрам-мыс 14.07.2021-27.07.2021

Котельная по улице Фестивальной 03.08.2021-16.08.2021

Котельная ТЦ «Росляково-1» Гидропневматическая промывка теплосети зоны «Низ»

14.06.2021-16.06.2021, гидропневматическая промывка теплосети зоны «Верх» 16.06.2021-17.06.2021

Испытания на тепловые потери

Котельная «Северная» 07.06.2021- 10.06.2021

Котельная ТЦ «Росляково-1» 02.06.2021-04.06.2021

Узнать, к какой котельной относится ваш дом, можно по телефону 8800-250-88-51.

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