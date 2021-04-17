График отключений горячей воды летом 2021 года в Мурманске от "Мурманэнергосбыта"

Первые отключения горячей годы для клиентов "МЭС" начнутся в июне.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Одна из нескольких теплоснабжающих компаний Мурманска - "Мурманэнергосбыт" - представила график отключений горячей воды весной и летом 2021 года. Стоит его запомнить, чтобы знать, когда придется включать водонагреватель или побегать с тазиками.
Опрессовки:
Котельная «Северная» 15.06.2021- 18.06.2021, 26.07.2021- 29.07.2021
ЦТП-171 28.06.2021-01.07.2021
ЦТП-175 28.06.2021-01.07.2021
ЦТП-202, 203, 62, 69 кв. 03.08.2021-06.08.2021
ЦТП Северной промзоны 23.06.2021- 24.06.2021, 21.07.2021-22.07.2021
Котельная «РОСТА» 21.06.2021-24.06.2021, 09.08.2021-12.08.2021
Котельная р. Абрам-мыс 15.06.2021-17.06.2021, 03.08.2021-05.08.2021
Котельная по улице Фестивальной 28.06.2021-01.07.2021, 10.08.2021-13.08.2021
Котельная ТЦ «Росляково-1» 08.06.2021-10.06.2021, 10.08.2021-12.08.2021
ЦТП АО «МЭС», подключенные к источникам АО «Мурманская ТЭЦ»
ЦТП - кв.2 Новое плато 22.06.2021-28.06.2021, 10.08.2021-16.08.2021
ЦТП - кв.2а Больничный городок 22.06.2021-28.06.2021, 10.08.2021-16.08.2021
ЦТП по улице Шевченко 28.06.2021-01.07.2021, 10.08.2021-13.08.2021
ЦТП по улице Бондарной 28.06.2021-01.07.2021, 10.08.2021-13.08.2021
ЦТП по улице Прибрежной 28.06.2021-01.07.2021, 10.08.2021-13.08.2021
Плановый ремонт:
Котельная «Северная» 06.07.2021- 19.07.2021
Котельная «РОСТА» 21.07.2021-03.08.2021
Котельная р. Абрам-мыс 14.07.2021-27.07.2021
Котельная по улице Фестивальной 03.08.2021-16.08.2021
Котельная ТЦ «Росляково-1» Гидропневматическая промывка теплосети зоны «Низ»
14.06.2021-16.06.2021, гидропневматическая промывка теплосети зоны «Верх» 16.06.2021-17.06.2021
Испытания на тепловые потери
Котельная «Северная» 07.06.2021- 10.06.2021
Котельная ТЦ «Росляково-1» 02.06.2021-04.06.2021
Узнать, к какой котельной относится ваш дом, можно по телефону 8800-250-88-51.
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