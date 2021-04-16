В опросе по выбору варианта платы за отопление приняли участие свыше 3 тысяч жителей Мурманской области

Губернатор Андрей Чибис, который предложил рассмотреть новый вариант - оплата по фактическому потреблению. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На этой неделе на портале "Наш Север" начался опрос жителей Мурманской области о том, как им удобнее платить за отопление. Напомним: ранее эту тему поднял губернатор Андрей Чибис, который предложил рассмотреть новый вариант - оплата по фактическому потреблению.

- За первые сутки в опросе, посвященном выбору наиболее приемлемого варианта оплаты отопления, приняли участие почти 3000 северян, - сообщили в Центре управления регионом Мурманской области.

Опрос продлится до 30 апреля.

Напомним: Андрей Чибис ограничил суммы корректировок за отопление 150 рублями за квадратный метр.

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