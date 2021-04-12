Андрей Чибис ограничил суммы корректировок за отопление: "Это требование считать жестким и обязательным"

Как сильно пострадает семейный бюджет - по факту, русская рулетка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшее время жители Мурманской области увидят в квитанциях за отопление дополнительные суммы. Это корректировка за потребление теплоэнергии, которая проводится ежегодно за предыдущий сезон.

Кому-то из северян повезет: выяснится, что прошлой зимой жильцы дома платили много, то сумма будет отрицательной. А вот если наоборот - то придется доплатить. Кому-то рублей 500, а кому-то и 9-15 тысяч (такие случаи в регионе уже были неоднократно). Как сильно пострадает семейный бюджет - по факту, русская рулетка, потребитель вряд ли угадает.

Накануне корректировки губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в этом году она пройдет иначе.

- Прошлая зима была затяжной, с большим количеством дней с очень низкими температурами. В каждом доме ситуация индивидуальная, зависит от разных факторов, в том числе состояния прибора учета. Жильцам 1184 многоквартирных домов вернут деньги, речь идет о 260 миллионах рублей, но в 734 довыставят квитанции на общую сумму 127 миллионов рублей. Любой дополнительный рубль - это болезненный процесс, учитывая, что тепло у нас дорогое. За один квадратный метр доплата может составлять до 550 рублей. было принято политическое решение ограничить сумму до 150 рублей за квадратный метр. Надо считать это требование жестким и обязательным, - сообщил губернатор.

Он поручил контролировать соблюдение этого решения, а также не допустить, чтобы за несвоевременную оплату квитанций с корректировками начислялись проценты.

Напомним: в Мурманской области рассматривают возможность перейти на новую схему платы за отопление. Также до конца 2021 года все социальные учреждения Мурманской области должны перейти на энергосбережение.

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