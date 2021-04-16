Биография Александра Моисеева, командующего Северным флотом России

Александр Моисеев руководит Северным флотом с 2019 года. Фото: правительство МО

16 апреля командующему Северным флотом Александру Моисееву исполнилось 59 лет. Рассказываем биографию адмирала и Героя России.

Александр Алексеевич Моисеев родился 16 апреля 1962 года в поселке Борское, Гвардейского района Калининградской области. В 25 лет окончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова в Санкт-Петербурге.

- Многие годы офицерской службы прошел на атомных подводных лодках Северного флота в должностях от инженера группы боевой части до командира ракетного подводного корабля, командира соединения подводных лодок, командующего подводными силами, - сообщает Министерство обороны РФ.

В 2003 году Александр с отличием окончил Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова. А в 2011 году - с отличием и медалью закончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

3 мая 2019 года по указу Президента России военачальника назначили командующим Северным флотом. До этого он командовал Черноморским флотом.

В 2011 году ему было присвоено звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, с вручением знака особого отличия - медали «Золотая Звезда». В 2020 году получил воинское звание адмирал.

Также Александр Моисеев награжден двумя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ведомственными орденами и медалями.

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