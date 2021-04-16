Командующий Северным флотом Александр Моисеев отмечает день рождения

Александр Моисеев возглавляет флот с 2019 года. Фото: правительство МО

Сегодня, 16 апреля, празднует свой 59-й день рождения командующий Северным флотом, адмирал Александр Моисеев. Напомним: Александр Моисеев руководит нашей флотилией с 2019 года.

Военачальника поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Я горжусь знакомством и дружбой с таким человеком. Настоящим, честным, бесконечно преданным Родине. Человеком, с которым можно в разведку, в огонь и в воду, - отметил глава региона. - От себя и от всех северян желаю Александру Алексеевичу здоровья и сил! Да отвратит судьба свой лик суровый от всех идущих в море кораблей!

"КП"-Мурманск" присоединяется к поздравлениям губернатора, а также желает адмиралу счастья, успехов на службе и как можно больше жизненной энергии.

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