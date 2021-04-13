Может ли случиться смерч в Мурманской области

Может ли образоваться смерч в Мурманской области. Фото: Олег ФИЛОНОК

В официальной группе Мурманского УГМС размещена интересная публикация о климатологии смерчей в России Александра Чернокульского и его коллег. По их данным, смерчи в России имеют определенные локации и группируются в основном в центральной части страны. На Кольском полуострове смерч наблюдался только один раз и то со слов очевидцев, метеостанции такое природное явление не зарегистрировали.

Что такое смерч

Смерч — это быстро вращающиеся вихри, возникающие в грозовых облаках особого типа, - протяженных облаках с собственной циркуляцией. Теплый влажный воздух поднимается вверх, образуя область низкого давления, куда устремляется холодный воздух. В процессе выделяется большое количество энергии, за счет которой движется смерч. Воронка опускается в виде хобота к поверхности земли или воды.

- По общему правилу, на территориях, расположенных выше 60 параллели смерчи практически не образуются, - пояснила редакции «КП» заместитель начальника гидрометцентра по Мурманской области Елена Куринова, - причины этого на данный момент не известны. К сожалению, если смерч не проходит через метеостанцию, то он нашей системой не регистрируется. К тому же это очень кратковременное явление.

Несмотря на то, что смерч быстро образуется и распадается, урон людям и экономике он приносит существенный, поэтому прогнозировать его их все-таки пытаются. Исследователи пришли к выводу, что количество смерчей на территории Евразии в целом возрастает. С одной стороны, это результат сбора информации, в том числе от очевидцев, с другой стороны, изменение климата.

Когда можно увидеть смерч

Пик смерчей приходится на май-август, а если говорить о времени, то на 17—18 часов дня, так как максимальный прогрев поверхности наблюдается в районе 15—16 часов дня, а дальше формируется грозовое облако. Над водой пик сдвигается на позднее лето и первую половину дня, 9—13 часов. Исследователи пришли к выводу, что причиной образования смерчей является резкое критическое изменение влажности, температуры и других погодных факторов.

Очевидцы смерчей

- Я сама стала свидетельницей смерча в Умбе, - рассказывает редакции «КП» Юлия Иванова, - мы отдыхали с подругами и после бани купались в заводи реки Умба с деревянного плота с домиком для переодевания на нем, привязанного металлическими прутами к берегу. В какой-то момент поднялся резкий ветер, небо потемнело, закрутился вихрь, выбил стекла в этом домике, оторвал металлические пруты. Один и них задел меня по руке, и рана потом долго заживала. Все произошло в считанные секунды, резко вышло солнце и стало тихо. А мы плыли по заводи, и нас потом спасали соседи.

Исследователи пришли к выводу, что моделирование прогнозов с учетом факторов, влияющих на образование смерчей, и изменения климата в целом на планете приведет к увеличению этого погодного явления на Дальнем Востоке, но не в средней полосе и нашем родном Заполярье. Но, как говорится, раз в год и палка стреляет.

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