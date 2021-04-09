Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 9 апреля 2021 года: на Госуслугах доступны сертификаты о вакцинации на английском

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 9 апреля 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 49466 заболевших COVID-19, 47130 человек выздоровели и 1099 умерли.
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе уже заболел 24401 человек, 33 новых случая было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2404 заразившихся (+1).
За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 61 жителю Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+9, всего 4560), Мончегорске (+3, всего 3332), Оленегорске (+5, всего 2511), Кольском районе (+5, всего 1903), Печенгском районе (+1, всего 2689), Ловозерском районе (+3, всего 750), Апатитах (+1, всего 1471).
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 24401 случай
Североморск - 4560 случаев
Кандалакшский район – 3427 случаев
Мончегорск – 3332 случая
Печенгский район - 2689 случаев
Белокаменка - 2404 случая
Оленегорск – 2511 случаев
Кольский район - 1903 случая
Апатиты – 1471 случай
Ковдорский район - 827 случаев
Ловозерский район - 750 случаев
Кировск – 686 случаев
Терский район – 353 случая
ЗАТО Видяево - 116 случаев
Полярный – 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Гаджиево - 1 случай
Карта распространения коронавируса в Мурманской области.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 24401
Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. Театры и кинотеатры возобновили работу, но с ограничениями.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 353
Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 3427
Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 1471 и 686 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 1903 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Сертификаты о прививке
На Госуслугах теперь доступны сертификаты о вакцинации от СOVID-19 на английском языке.
Транслитерация на портале согласована с Минздравом России. Ее осуществят по правилам перевода МВД России, которые применяют при выпуске загранпаспорта гражданина РФ.
В период тестирования нового сервиса в сертификате использовались данные российского паспорта. После завершения тестирования при указании пользователем в профиле на портале данных заграничного паспорта сертификаты автоматически будут обновлены.
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