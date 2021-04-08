Если автомобиль «прописался» во дворе: Можно ли в Мурманске избавиться от мешающей машины

Та самая машина, которую корреспондент "КП" пыталась убрать из двора. Фото: Вера СЛОНСКАЯ

Что такое Третья мировая война по сравнению с парковочными войнами во дворах? Воюют водители с теми, кто считает: раз почистил место - оно твое, кто уверен: раз окна выходят на парковку, значит, имеешь право ставить на нее машину, а остальные пусть ищут другие варианты. А еще многим не нравится тонуть в национальном мартовском блюде под названием «снежная каша», которую техника не может убрать из-за горе-автолюбителей, побросавших где попало своих «железных коней». Почти в каждом дворе ест такой «подснежник» - стоит, глаза мозолит, место занимает…

Корреспондент «КП» решила выяснить, легко ли освободить двор от машин, которые стоят месяцами, а то и годами, и на своем опыте проверить, реально ли избавиться от «подснежников».

Я приметила одно такое бесхозное авто рядом со своим домом, которое стоит с 2018 года, и решила действовать.

Эксперимент

Первый шаг - пишу заявление в Октябрьский административный округ: мол, так и так, вот адрес, вот машина, разберитесь, пожалуйста. Чиновникам на ответ отводится 30 дней. Я получаю его примерно через две недели.

- Признаки длительной парковки имеются, автомобиль не разукомплектован, стоянка автотранспорта на придомовой территории не запрещена, время парковки не ограничено, расстояние до стен многоквартирного дома не нормируется. Перемещение автомобиля возможно только его собственником, - вот и весь ответ.

Чуть серьезней ситуация, когда машина мешает уборке на улицах города. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Переводим с языка чиновников: да, машина стоит долго, может, и брошена, но пока ее не начнут растаскивать по частям, сделать ничего не можем. А то, что владелец бросил ее во дворе, так это может быть и парковка, растянувшаяся на годы (ну нет у человека гаража, что делать?).

В общем, уважение к частной собственности – это, конечно, хорошо. Но хотелось бы, чтобы и частные собственники уважали окружающих, а то объявится невзначай какой-нибудь Юрий Деточкин, раз закон не помогает…

Мешает работам

Если долго стоящий автомобиль мешает, например, трактору убирать снег, мусоровозам, пожарным машинам, то управляющая компания, администрация округа или подрядчик связывается с ГИБДД и просит выйти на собственника автомобиля и по-хорошему попросить его убрать машину с территории. Если гражданин оказывается несознательным, то вариантов больше нет – на свой страх и риск машину будут объезжать.

Чуть серьезней ситуация, когда машина мешает уборке на улицах города.

- Для уборки снега на улично-дорожной сети принимается постановление для составления графика, - сообщили в пресс-службе администрации Мурманска.

ГИБДД оказывает в этом случае содействие коммунальным службам, и самая главная помощь - найти собственника транспортного средства, но если это не получается, то коммунальщики стараются либо объехать объект, либо своими силами переместить его в сторону от мест расчистки дороги.

Нарушает ПДД

Все гораздо проще, если автомобиль нарушает правила парковки, что во дворе, что на улице. В этом случае можно позвонить в дежурную часть управления ГИБДД УМВД по Мурманской области по телефону 127 и сообщить о нарушении. Что это может быть? Парковка у мусорных баков, на тротуаре (если нет специального знака), газоне во дворе, под знаками.

- Я оставила машину на ночь капотом к подъезду. А утром ее не нашла. Соседи в пять утра вызвали ГИБДД, и ее эвакуировали, - рассказывает жительница города Юлия Иванова. – Вернуть машину мне обошлось в 5000 рублей, вместе со штрафом, оплатой эвакуатора и вызволением со штрафстоянки.

Утилизация автомобиля проводится собственником автотранспортного средства через пункты металлолома. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С учетом того, что места во дворах для парковки мало, прищучить автовладельца из-за нарушения парковки очень вероятно.

Рожки да ножки

А вот стоянка разукомплектованных транспортных средств запрещена правилами благоустройства территории города Мурманска. Оставлять их где-то, кроме специальных мест, предназначенных для ремонта, техобслуживания и утилизации, огороженных земельных участков индивидуальной жилой застройки и огороженных специализированных (платных, охраняемых) автостоянок, нельзя.

В отношении владельцев таких транспортных средств предусмотрена ответственность по статье 2 закона Мурманской области № 401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях». Вот только сроки установления собственника разукомплектованного транспортного средства могут быть длительными. Например, договор на продажу заключен, а ПТС не переоформлен, или собственник в отпуске, долгой командировке, не дай бог в больнице.

- Пока не установлен владелец транспортного средства, невозможно определить лицо, к которому можно применить меры административного взыскания, в том числе принудительный вывоз транспортного средства в рамках административного дела, – сообщили редакции «КП» в администрации Мурманска.

Утилизация же автомобиля проводится собственником автотранспортного средства через пункты металлолома.

Хотелось бы заметить, что в каждом муниципалитете этот вопрос решают по-своему. Например, в Оленегорске таких правил нет. Глава города Олег Самарский на одной из встреч с жителями признал наличие проблемы и решил организовать специальную стоянку для хранения таких автомобилей и автомобилей после ДТП.

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