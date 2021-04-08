В Мурманской области четыре компании задолжали за электричество больше 3 миллионов рублей

Установлены факты нецелевого расходования денег организациями. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прокуратура Мурманской области выявила ряд региональных компаний-должников, которые не платили за электроэнергию: МУП "Ена", МУП "Энергия", МУП "УЖКХ" и ООО "ВТК".

У юридических лиц образовалась задолженность перед филиалом "КолаАтомЭнергоСбыт" АО "АтомЭнергоСбыт" на сумму более 3 миллионов рублей. С предприятиями теперь будут разбираться правоохранители.

- Учитывая, что при проведении проверок установлены факты нецелевого расходования денег организациями, органы следствия УМВД России по Мурманской области возбудили четыре уголовных дела по пункту "б" части 2 статьи 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием причинившее особо крупный ущерб", - сообщили в надзорном ведомстве.

Постановления о возбуждении указанных уголовных дел прокуратура области признала законными и обоснованными. Ход расследования уголовных дел находится на контроле.

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