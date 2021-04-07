Европейские ученые бьют тревогу: Теплое течение Гольфстрим замедлилось на 15%

Точку зрения о том, что глобальное потепление ускоряет таяние льдов, разделяют не все исследователи. Фото: Олег Адамович

Ни для кого не секрет, что довольно мягкий климат (по крайней мере, для Севера) в Мурманске обусловлен теплым течением Гольфстрим. Его же Северо-Атлантическое течение не дает сковать льдом Баренцево море. Благодаря этому температура воздуха у нас в среднем выше на 10-15 градусов, чем в других регионах на той же географической широте.

В последнее время ученые обеспокоены глобальным потеплением и тем, как оно влияет на Землю. Гольфстрим тоже не остался в стороне.

Ох уж эти парниковые газы

Так, недавно в научном журнале Nature Geoscience вышла статья, где рассказывается о том, что течение Гольфстрим с середины XX века замедлилось на 15%, что может сильно сказаться на климате. Столь серьезных изменений не наблюдалось как минимум тысячу лет. Погодных аномалий, таких, как резкое потепление и похолодание, усиление штормов, будет не избежать, считают ученые.

В своей работе специалисты из Германии, Великобритании и Ирландии оценивали активность Гольфстрима по косвенным признакам: ледяным кернам, анализу атлантического ила, состоянию глубоководных кораллов, записям в судовых журналах древних мореплавателей. Исследователи пришли к выводу, что замедление – это, скорее всего, реакция на глобальное потепление, вызванное парниковыми газами.

- Переворот Атлантики вызван тем, что ученые называют глубокой конвекцией, вызванной различиями в плотности океанской воды: теплая и соленая вода движется с юга на север, где охлаждается и таким образом становится более плотной. Когда она становится достаточно тяжелой, то опускается в более глубокие слои океана и течет обратно на юг. Глобальное потепление нарушает этот механизм: увеличение количества осадков и усиленное таяние ледникового щита Гренландии добавляют пресной воды к поверхности океана. Это снижает соленость и, следовательно, плотность воды, препятствуя опусканию и тем самым ослабляя поток AMOC (атлантическая меридиональная циркуляция, один из главных элементов которой – Гольфстрим. – Ред.), - говорится на сайте Потсдамского института изучения климатических изменений.

Ученые считают, что замедление течения скажется на погоде. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С другой стороны…

Тем не менее не все ученые согласны с проведенным исследованием. Так, например, директор Института океанологии им. Ширшова Алексей Соков считает, что на основе одной научной статьи не нужно делать очень далеко идущих выводов и все еще существует высокая степень неопределенности в отношении того, как Гольфстрим влияет на погоду в Европе.

Мы решили обратиться к заместителю директора по науке Мурманского морского биологического института РАН, кандидату географических наук Денису Моисееву и узнать, что он думает по поводу научной работы иностранцев.

- Я прочитал исходник этой статьи на английском языке. Но авторы там не реальные данные анализируют, а делают реанализ, то есть основываются на информации предыдущих исследований, - поясняет ученый. - Нужно понимать, что в Мировом океане у нас прогреты первые 200 - 500 метров. А дальше идет несколько километров холодной воды. Это исследователи не учли, потому что очень мало данных по таким глубинам. Это изучено даже меньше, чем ближний космос.

По словам научного сотрудника, для того чтобы выяснить, замедлилось ли течение Гольфстрим, нужно проводить масштабное исследование - выйти в экспедицию на судах и измерять температуру, соленость воды от поверхности до дна, скорость и направление течения. А реанализ хорош в основном для создания прогнозов погоды.

В своем исследовании иностранные ученые говорят о том, что глобальное потепление ускоряет таяние ледяных щитов, в том числе Гренландского ледникового щита в Северной Атлантике. Однако зам. директора ММБИ склоняется к тому, что такие суждения не совсем верны.

- Да, заток Атлантики идет очень мощный вследствие того, что с конца 80-х и почти до настоящего времени продолжался теплый период, обусловленный повышенной активностью Солнца. Все прогрелось в экваториальных районах. И эта теплая вода еще будет поступать к нам вместе с Гольфстримом. Но все равно это не может изменить климатическую систему настолько, чтобы лед полностью исчез, - рассказывает Денис Моисеев.

Ученый считает, что замедление течения, если оно существует, не связано с глобальным потеплением.

- Есть другие факторы, которые на это влияют. Гольфстрим – это система круговоротов, которые продвигаются в определенном пространстве. То, что мы сжигаем ископаемые виды топлива и засоряем атмосферу, очень плохо.

Но в глобальном масштабе доля углекислого газа (CО2) составляет всего 0,03%. Основной парниковый газ – это вода (H2O). Большее влияние на глобальный климат скорее оказывают Солнце, Мировой океан, ледяной панцирь Антарктиды и Гренландии, чем CО2, - отмечает он.

Что ж, сказать точно, кто прав, а кто нет, тут не получится, а к исследованию стоит отнестись с долей скепсиса. Чтобы понять, что действительно влияет на Гольфстрим, нужно продолжать изучение этого вопроса. А пока будем надеяться, что ни течение, ни что-либо еще не принесет нам в ближайшее время никаких серьезных катаклизмов.

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