Биография Николая Евменова, главнокомандующего Военно-Морским Флотом России

С 2019 Николай Евменов руководит ВМФ России. Фото: Минобороны РФ

3 мая 2019 года Николай Анатольевич Евменов стал новым главнокомандующем Военно-Морского Флота России. Ранее он возглавлял Северный флот, а после повышения ему на смену пришел Александр Моисеев.

Николай Евменов родился 2 апреля 1962 года. В 25 лет окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола и был направлен на Тихоокеанский флот (ТОФ). На атомных подводных лодках прошел путь от командира электронавигационной группы штурманской боевой части до командира корабля.

В 1998 году окончил Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова, в 2003 – Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Командовал соединениями атомных подводных лодок Тихоокеанского флота.

В декабре 2011 года был назначен на должность командующего подводными силами ТОФ. В сентябре 2012 году стал начальником штаба – первым заместителем командующего Северным флотом. С ноября 2015 года исполнял обязанности командующего Северным флотом.

Ранее адмирал командовал Северным флотом. Фото: Минобороны РФ

Указом Президента РФ в апреле 2016 года вице-адмирал Евменов Николай Анатольевич назначен командующим Северным флотом. Министр обороны отметил, что Николай Евменов "обладает большим опытом решения сложных и ответственных задач, стоящих перед объединенным стратегическим командованием, и в новой должности в полной мере реализует свои разносторонние знания и высокие морально-деловые качества".

Указом Президента Российской Федерации от 3 мая 2019 года он был назначен Главнокомандующим Военно-Морским Флотом.

За время службы адмирал награжден орденами «За военные заслуги» (2006), «За морские заслуги» (2015), «Александра Невского» (2016), ведомственными медалями Министерства обороны России.

С детства Николай Евменов любит играть в хоккей, с 2019 года является капитаном сборной команды ВМФ России по хоккею с шайбой и команды Главного командования ВМФ России "Девятый вал".

Известно, что военачальник женат на Ольге Евменовой. У них есть два сына. Старший - Роман Евменов, капитан третьего ранга, слушатель Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова. Младший сын - Юрий Евменов, курсант Ульяновского института гражданской авиации. В 2017 году Николай стал дедушкой - появился на свет его внук.

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