Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 26 марта 2021 года

Число заболевших за сутки не превышает 80 человек.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 26 марта 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 48698 заболевших COVID-19, 46836 человек выздоровели и 1063 умерли.
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе уже заболели 23981 человек, 43 новых случая было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2388 заразившихся.
За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 74 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+7, всего 4488), Кандалакшском районе (+4, всего 3403), Мончегорске (+5, всего 3273), Оленегорске (+1, всего 2467), Кольском районе (+5, всего 1836), Ковдорском районе (+2, всего 810), Печенгском районе (+3, всего 2680), Ловозерском районе (+2, всего 722), Кировске (+1, всего 683).
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 23981 случай
Североморск - 4488 случаев
Кандалакшский район – 3403 случая
Мончегорск – 3273 случая
Печенгский район - 2680 случаев
Белокаменка - 2388 случаев
Оленегорск – 2467 случаев
Кольский район - 1836 случаев
Апатиты – 1466 случаев
Ковдорский район - 810 случаев
Ловозерский район - 722 случая
Кировск – 683 случая
Терский район – 351 случай
ЗАТО Видяево - 114 случаев
Полярный – 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Гаджиево - 1 случай
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 23981
Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. Театры и кинотеатры возобновили работу, но с ограничениями.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 351
Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 3403
Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 1466 и 683 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 1836 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
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