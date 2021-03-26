Появилась полная расшифровка переговоров пилотов сгоревшего в Шереметьево "Суперджета"

Эксперты оценили важность данных. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Ну, мы возвращаемся...

- He аварийное, ничего, просто возвращаемся

- Возвращаемся, у нас проблемы.

- Запах топлива.

- Пожар на борту.

Все это – переговоры членов экипажа борта Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», летевшего из Москвы в Мурманск 5 мая 2019 года, с теми, кто на земле.

Напомним: в тот черный день самолет так и не увидели в Заполярье. Почти сразу после взлета он был вынужден вернуться, совершил жесткую посадку и загорелся. Из 78 человек на борту погиб 41.

Из 78 человек на борту погиб 41.

Следком возбудил уголовное дело в отношении командира самолета Дениса Евдокимова. Суд над ним еще идет. А пока Интернет-ресурс Baza опубликовал подробную расшифровку переговоров пилотов с диспетчером, бортпроводниками и между собой.

Понять с первого взгляда по диалогам, о чем говорят попавшие в беду люди, человеку без нужных знаний сложно, ведь они обмениваются профессиональными фразами: «Система автоматического управления, автопилот отключен, оперативный сборник экипажа, карта необходимых действий по локализации отказа». Хотя встречаются и понятные фразы, например, «Нам надо по кругу пройти. Мы не готовы к заходу».

«КП»-Мурманск» обратилась к экспертам, чтобы они оценили важность этих данных.

- Расшифровка длинная, понять, о чем там идет речь, людям без определенных знаний будет сложно. Если вкратце, пилоты докладывают в диспетчерскую, что у них возникла аварийная ситуация, потеря связи с основным каналом. Говорят, что у них самолет переходит в ручной режим, автопилот отключился. Просят внеочередную посадку, чтобы их диспетчер завел по кратчайшему расстоянию. Самолет идет на полосу, командир дает команду и после этого проводники начинают аварийную эвакуацию. Бортпроводник говорит: «Расстегнуть ремни, оставить все, на выход». На основании расшифровок экипажа проводится расследование, поэтому это важно, - рассказал «КП» Андрей Литвинов, пилот 1 класса, командир экипажа А-320, отличник «Аэрофлота».

Владимир Тюрин, председатель правления межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов, уточнил, что рассматривать расшифровку отдельно, без остальной важной информации (показания пилотов, вывода МАК – Ред.) будет неправильно, это важный элемент общего пазла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске на памятник жертвам авиакатастрофы в Шереметьево 5 мая 2019 года выделят 6 миллионов рублей. Один из вариантов размещения мемориала - на городском кладбище (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru