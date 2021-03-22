Психолог проанализировала поступок жителя Мурманска, убившего и расчленившего мать

В этой истории много непонятного: почему мужчина расчленил тело, почему не выкинул все фрагменты, зачем сам заявил об исчезновении матери и попытался разыграть попытку самоубийства. Фото: СУ СКР по Мурманской области

На прошлой неделе следователи рассказали о громком убийстве в Мурманске. Напомним: в начале марта 37-летний мужчина выпил, поссорился с 60-летней матерью и убил ее. После этого перенес тело в ванну, где обескровил и расчленил.

Голову и кисти сложил в пакет, кинул туда паспорт женщины и вынес все к гаражам на улице Планерная. А остальные фрагменты тела хранил дома. Сейчас обвиняемый в убийстве находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело. Сергею* грозит до 15 лет лишения свободы.

В этой истории много непонятного: почему мужчина расчленил тело, почему не выкинул все фрагменты, зачем сам заявил об исчезновении матери и попытался разыграть попытку самоубийства. Все эти вопросы «КП»-Мурманск» задала практикующему психологу Екатерине Вашакидзе.

- Как правило, убийства с таким почерком происходят на фоне абстинентного синдрома преступника (ломка, выход из алкогольного состояния). Спровоцировать убийцу на агрессию могло любое неосторожное слово матери, которое он воспринял как оскорбление личности, самолюбия. Совершив убийство, преступник, в первую очередь, отделял от тела те части, которые ранее вызывали у него травмирующие чувства (например, ему грозили пальцем, или показывали кулак, трясли головой, или дразнили гримасами), от них же он избавился в первую очередь. Причем не обязательно, что травма такого характера была нанесена именно жертвой, - пояснила Екатерина Вашакидзе.

Не может не удивить, как аккуратно Сергей запаковал останки тела матери. И на это есть объяснение.

- Педантичность в упаковке полученных частей, скорее всего, была спровоцирована чувством страха перед правосудием, желанием хоть что-то сделать хорошо и избавиться от присутствия тела в непосредственной близости и человека как такового (нет тела и паспорта, нет преступления), - объясняет наш эксперт.

Сразу после случившегося мужчина сделал вид, что хочет свести счеты с жизнью, так сильно он страдает по матери.

- Суицидальная попытка была демонстрацией чувства огромной жалости к себе от несправедливости мира и ожидаемых, но не желаемых последствий. Безусловно, более точные данные, характеризующее это преступление и мотивы преступника, будут получены в ходе психиатрической экспертизы подозреваемого, - уточняет наша собеседница.

*имена изменены

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