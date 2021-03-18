"Тело - в диван, голову - в лес": Житель Мурманска убил и расчленил мать

Мужчина хладнокровно убил мать, обескровил тело и расчленил его. Фото: vk.com/sumurm

8 Марта уже прошло, а 37-летний житель Мурманска Сергей* все продолжал отмечать праздник: дома на улице Зеленой то и дело звенели бутылки, все деньги уходили на алкоголь.

Сергей аккуратно упаковал части тела матери в пакеты. Фото: vk.com/sumurm

60-летняя мать загулявшего северянина ругалась с ним, призывая прекратить запой. Тому не нравились нравоучения, и 10 марта его недовольство достигло предела: после очередной возмущенной фразы он бросился на мать и задушил ее. Обычно такие истории заканчиваются тем, что пьяный убийца либо ложится спать, либо сбегает, либо сам вызывает полицию и "скорую", доказывая им, что только пришел и нашел труп.

Кровь на ванне и раковине принадлежит мужчине. Фото: vk.com/sumurm

Сергей не стал делать ничего из вышеперечисленного. Он обескровил тело, а потом расчленил его ножом. Мужчина явно не был убит горем, потому что действовал хладнокровно. Подумал, как можно запутать следствие, и придумал. Одни фрагменты трупа он спрятал в раскладной диван - всего там нашли шесть пакетов, а голову и кисти рук отвез в лесок у гаражей на улице Планерной, где закопал в снег. В этот же пакет Сергей положил еще и паспорт своей матери.

Голову, кисти и паспорт погибшей сын вынес к гаражам и спрятал в снегу. Фото: vk.com/sumurm

- 15 марта мужчина сам обратился в полицию и рассказал, что его мама пропала. Правоохранительные органы начали поиски пропавшей, к которым подключились следователи Следственного комитета. В этот же день, желая показать свою непричастность к совершению противоправного деяния, мужчина предпринял попытку суицида под предлогом страданий о пропавшей матери, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Мужчина указал, где спрятал фрагменты тела. Фото: vk.com/sumurm

В полиции отмечают, что когда впервые осмотрели квартиру женщины, то не заметили ничего подозрительного: довольно чистые помещения, пусть и без современного ремонта, убраны, нет следов крови или борьбы. Сергей был очень аккуратен, поражает также то, как тщательно он запаковал расчлененный труп матери, ровно закрепив пакеты скотчем. В ванной потом нашли пятна крови, но она была самого мужчины, когда он пытался разыграть свое самоубийство.

Действовал мужчина хладнокровно. Фото: vk.com/sumurm

Сейчас в отношении Сергея возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Учитывая, что натворил мужчина, его заключили под стражу. Как стало известно "КП", запойным пьяницей он не был - работал в сфере торговли, правда, любил опрокинуть стопку-другую. Поведение мужчины вызывает вопросы, ведь то, как он действовал и как ведет себя на следствии, выдает в нем человека с определенными наклонностями к насилию.

* Имена изменены.

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