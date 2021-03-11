Все равно уезжают: почему жители Мурманской области не хотят оставаться на Крайнем Севере

В Мурманской области коэффициент миграционной убыли является одним из самых больших, после Республики Коми и Архангельской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Из Мурманской области люди продолжают уезжать. Мы можем сколько угодно говорить о том, что мы патриоты своего региона и покидать его не собираемся, но, оглядевшись по сторонам, видим, что люди так или иначе уезжают: кто-то уже сменил место жительства, кто-то планирует.

Что происходит и почему эта тенденция так сильна, редакция «КП» разбиралась вместе с ведущими сотрудниками КНЦ РАН и МАГУ в области социологии доктором исторических наук, главным научным сотрудником Центра гуманитарных проблем Баренц-региона - филиала ФИЦ «Кольский научный центр РАН» Ириной Разумовой и кандидатом социологических наук, руководителем лаборатории социологических исследований МАГУ Екатериной Шаровой.

Во власти цифр

По предварительной оценке «Мурманскстата», численность населения Мурманской области на 1 января 2021 года составила 733,2 тысячи человек и уменьшилась за 2020-й на 8,2 тысячи человек, а это 1,1%. В 2020 году родилось на 192 человека меньше, а умерло на 1467 больше, чем в 2019-м. Приехало в Мурманскую область 29255 человек, а уехало 33714 - разница составляет 4 459 человек. Это на 405 человек меньше, чем в 2019 году.

В Мурманской области коэффициент миграционной убыли является одним из самых больших, после Республики Коми и Архангельской области, по Северо-Западному федеральному округу: в 2019 году он составил 65,3 человека на 10 тысяч населения, а в 2020-м чуть меньше – 60,5 человека на 10 тысяч.

Все-таки тенденция к выезду из своего региона остается, хотя и снижается. Это отметил и глава региона Андрей Чибис во время разговора о перспективах Арктики и Мурманской области. Теперь надо разобраться, за счет кого происходит этот процесс и почему.

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Чтобы понять, как происходит отток населения, его нужно разделить на три основные категории. Первая – это вахтовые рабочие, контрактные военные, трудовые мигранты и туристы. Они будут мигрировать постоянно, создавая основной поток движения. Вторая – это укоренившееся население, и третья – коренные народы.

Очевидно, что саами своей численностью не могут повлиять на статистику - слишком их мало. Но они вниманием не обижены – существуют специальные программы поддержки коренных малочисленных народов Севера, и если и мигрируют, то только внутри региона. И о них помнят при разработке программ освоения Арктики.

Самой важной, по мнению социологов, является вторая группа – укоренившееся адаптированное население. Это люди, которые рождены здесь, живут несколькими поколениями, считают это место родиной и по формальному признаку имеют здесь постоянное место регистрации. Это население адаптировалось к климату - северные условия жизни стали для них привычными и комфортабельными, социальные связи устойчивыми. Как показали социально-антропологические исследования, они отличают себя в качестве «северян» и «мурманчан» от жителей многих других регионов России.

Особая группа укоренившегося населения – старожилы. И это не только русские поморы и коми. К старожилам относятся и потомки тех, кто, начиная с двадцатых годов XX века, строил на Кольском полуострове города, дороги, производство, потом здесь осел и создал инфраструктуру, культурный ландшафт.

И здесь надо признать, что отношение временно живущих и постоянно живущих людей к региону разное. Временно проживающие редко заботятся о его сохранении и развитии. Для них это «не дом». Зачастую они вообще выключены из социальной жизни региона – основное время занимает работа, перемещение между объектами, живут они обособленно, с местным населением не общаются, не в курсе проблем, новостей и особенностей. И не вовлечены в местную жизнь.

Укоренившееся население (а в Мурманской области это преимущественно горожане) рассматривает свой регион как «дом», именно у них болит сердце за свою землю, экологию, детей и их будущее на Севере. Они готовы инвестировать свою жизнь в это место. И их настроение - это основной маркер того, что происходит в регионе.

Социальных антропологов, представителем которых и является Ирина Разумова, интересует социальное самочувствие людей на Севере - как они осознают себя в этом месте, что ощущают и по каким мотивам принимают решение остаться или уехать.

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Развитие Арктики для современной экономики - это только освоение природных ресурсов. Фото: Дарья АСЛАМОВА

Почему люди хотели переехать жить на Север?

По данным социологов, люди хотели именно жить, а не просто работать на Севере, потому что он давал неоспоримое преимущество перед остальными территориями – возможность быть мобильным. Это достигалось высоким уровнем заработной платы и длительными отпусками по сравнению со средней полосой. К тому же регион в отличие от большинства других северных территорий России находится очень близко к центру страны.

В новую волну миграции в середине нулевых годов люди стремились ехать к нам жить, потому что здесь было психологически комфортно: при малочисленности коренных жителей каждый чувствовал себя немного «понаехавшим», поэтому отсутствовали конфликты между переселенцами периода строительства промышленных городов и вновь прибывающими; в области никогда не было серьезных этнических конфликтов. Респонденты отмечали, что в регионе лучше с медициной и образованием, чем в средней полосе, низкий уровень коррупции, население открытое, доброе, готовое прийти на помощь.

Ирина Разумова отмечает, что на Севере сформировался особый образ жизни, который можно назвать «здоровым». Благодаря продолжительным отпускам с оплачиваемым проездом, высокому уровню заработной платы и социальным пакетам люди имели полноценный отдых и могли ездить и на теплые моря, и на дачу к родителям, и в экспедиции, если хотелось. В Заполярье меньше возможностей посещать театры или концертные залы, но зато очень популярны походы на природу, рыбалка, спорт как формы отдыха.

- При проведении опросов в 2016 году как фактор удержания многие указывали климат (мягкий, нежаркий), любовь к полярному дню, социальные связи и семейные привязки, но самое главное – это финансовая обеспеченность и работа, - делится данными исследований Екатерина Шарова.

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Что происходит сейчас?

Потребительское отношение к территории

- Процесс депопуляции коснулся всех северных территорий, не только Мурманской области. Это процесс системного характера, - рассказывает Ирина Разумова.

Еще в двадцатых годах XX века активно обсуждался вопрос: как осваивать Север - обустраивать здесь жизнь или развивать вахтовые методы труда? Сейчас экономика нацелена исключительно на общую «эффективность», при этом интересы человека, как отдельного индивида, не учитываются.

Развитие Арктики для современной экономики - это только освоение природных ресурсов. Оно является краеугольным камнем всех экономических программ развития и инвестиционных проектов, тематики форумов и конференций, приоритетом научных исследований.

Если говорить о культурных и исторических ресурсах, то область часто позиционируется как туристический объект. Но туристический объект – это место, где не живут, а которое временно посещают, то есть используют. Поэтому туризм – это сфера потребления, и ресурс здесь – это достопримечательности и природа.

Де-факто происходит переход к вахтовым методам работы, хотя и исследователи, и значительная часть населения этому противятся. При таком методе хозяйствования интересы местного, адаптированного населения не учитываются. Потребительское отношение к территории вносит серьезный дискомфорт в социальное самочувствие людей: в их доме кто-то распоряжается и хочет из него «выжить».

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Снижение уровня жизни местного населения

Переход к вахтовому методу работы неизбежно влечет за собой отток местного населения по многим причинам.

- При вахтовом методе местное население, в том числе с достойным уровнем образования, теряет свою работу, - замечает Ирина Разумова. - Наши исследования показали, что основной настрой людей на Кольском полуострове - «о нас забыли», «мы никому не нужны».

Люди чувствуют себя отрезанными от основных производственных циклов, которые переведены на вахтовые методы работы, карьерных возможностей и перспектив. Существенно отличается уровень зарплаты вахтового населения и местного, при этом работодатели не готовы брать на работу местное население, потому что ему необходимо предоставлять экономические и социальные льготы, как постоянно проживающим в районах Крайнего Севера.

Местное население вынуждено работать исключительно в обслуживающей, социальной, бюджетной сферах, где уровень зарплат гораздо ниже. В целом та самая «исключительность», которая и привлекала людей жить на Севере, к настоящему моменту практически утратилась, особенно в частной сфере экономики. Предприниматели рассматривают социальную нагрузку как тяжелое финансовое бремя, поэтому прячут ее в основной заработной плате, снижая базовую часть.

Все это приводит к агрессии и социальной напряженности как между группами постоянного населения, так и между местным населением и временно приехавшими.

- Мы должны чувствовать разницу в работе, в оплате здесь, по сравнению с другими регионами. У людей такая характеристика: я проживаю на Севере - значит, я рассчитываю на определенные привилегии, мы находимся в особых условиях - значит, у нас должны быть особые условия занятости. Как только люди эту «особость» теряют – это фактор оттока. Работа и материальное

положение при сравнении должны быть в пользу Севера. Если Север этого не дает - что здесь удержит человека? – приводит аргументы Екатерина Шарова.

Теперь северянину все равно где жить, если зарплата в Мурманской области и в средней полосе одинакова. Во втором случае можно хотя бы пожить в тепле и не тратить огромные деньги на ЖКХ и теплую одежду.

Утратился и фактор доступности высшего образования – оно сейчас обслуживает только интересы производств, работающих в Мурманской области, но не все хотят, чтобы их дети были только горняками, химиками или моряками. Поэтому молодое поколение ориентируется на получение образования по своим интересам в других местах.

Та же самая история с медициной: доступность столичных специалистов стала ниже в связи со снижением уровня жизни местного населения, а свои специалисты мигрируют из области по тем же причинам.

- Интересно, что те факторы, которые были привлекательны для проживания на Севере, для кого-то стали основанием уехать, - добавляет Екатерина Шарова. - Климат, в частности, долгая зима, полярная ночь, социальные связи и семейные привязки – если уехал один, то связи рассыпаются. И, конечно же, работа.

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Люди чувствуют себя отрезанными от основных производственных циклов, которые переведены на вахтовые методы работы, карьерных возможностей и перспектив. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для кого мы все это строили?

Миграция адаптированного населения переживается им как вынужденная, оценивают исследователи.

- Люди разуверились, что на Севере могут быть перспективы. Судя по комментариям к опросам, это больной вопрос. Будут разнообразные рабочие места, люди увидят разницу проживания на Севере и в средней полосе, будет поддерживаться ощущение этой «особости» - люди не будут уезжать, - рассказывает Екатерина Шарова.

- Особенно болит сердце у старшего поколения, которое отстраивало регион для своих детей и внуков: «Мы здесь все построили, обустроили, и здесь было очень хорошо жить». Часть младшего поколения несет в себе обиду за своих родителей и дедов, - делится результатами исследований Ирина Разумова.

Для человека выезд со своей территории, а значит, из обжитого домашнего мира – это если и не трагедия, то критическое событие. Приходится «разорить» старое гнездо, прежде чем обустраивать новое, - это касается и жилья, и социального окружения. Отъезжающий вольно или невольно способствует такому разорению и нередко осознает это: «Я не могу ничего сделать, я сам разрушитель своего дома». Переезд оказывается исключительно болезненным, когда его проживают как «вынужденный» и «навсегда».

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Как с этим жить?

Ученые советуют: для начала нужно понять, как оценивать депопуляцию, хорошо это или плохо? С точки зрения развития территории – это плохо, как и с точки зрения культуры и истории. Что касается природы, то отток населения, если он сопровождается свертыванием производств, приводит к ее восстановлению - значит, хорошо. Для людей, которые живут здесь и считают это место домом, - плохо. Для вахтового населения – хорошо, так как есть возможность заработка (и не только на производстве) в отсутствие рабочих мест на родине. При этом нет ответственности за то, каким ты оставишь это место. Поскольку оно не «свое» и не своими руками создано, то

осмысливается как «чужое». Это свойство традиционного сознания, которое, к сожалению, преобладает у россиян.

- Если тенденция к освоению Севера как территории только «природных ресурсов» сохранится и будет стоять только установка на экономическую «эффективность», то депопуляция продолжится, - резюмирует Ирина Разумова.

Но ученые всегда склонны рассматривать проблему с разных сторон. Они обращают внимание на то, что в современном мире создается и новая модель жизни человека – жить в одном месте, а работать дистанционно в другом (или в нескольких попеременно). Конечно, это удержит на Севере людей, для которых полярный день и прохладное лето, возможность путешествовать по красивым местам и общаться с северной природой обладают большой ценностью.

Для дауншифтеров (те, кто работает на ключевых позициях, но живет удаленно, в глубинке, или путешествует по всему миру) это главные факторы пребывания на Севере. Таких влюбленных в Север в общей массе пока немного, но они есть, и для них Мурманская область может быть излюбленным уголком земли.

Однако область и в этом ключе пока проигрывает Москве и Санкт-Петербургу - по возможностям быть мобильным в пределах России и мира, в зарплатах, карьерных ожиданиях, перспективах. Кто-то сможет преодолеть «комплекс неполноценности», связанный сегодня с проживанием на Кольском полуострове, найти себя в работе в горнодобывающей промышленности или в обслуживании туризма. Кто-то с легкостью поменяет место жительства. Это легче дается молодым. Современный мир нас учит не привязываться к месту, работе, людям, привычкам, а старые вещи легко выбрасывать. Мы все измеряем с точки зрения «эффективности» – этому учит нас общество потребления, а противостоять потребительству могут только сформированные, самодостаточные личности. Поэтому вряд ли в зрелые годы сегодняшняя молодежь произнесет любимую фразу старожилов: «Я столько лет отдал Северу!». Говоря современным языком, отдать, вложить – это инвестировать. Себя, свою любовь, заботу, внимание, силы, время в то место, которое нам дорого, с перспективой на будущее, для своих детей и внуков. Для этого нужно изменить точку отсчета.

«Остаться нельзя уехать» - каждый в нужный момент поставит свою запятую здесь сам

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