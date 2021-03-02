1 марта мурманские паблики «ВКонтакте» взорвались очередной новостью на злободневую тему неубранных от последствий снегопадов и оттепели дворов и проездов. Родители деток с ограниченными возможностями вынуждены носить их до школы на руках, потому что снежную кашу на подъездной территории никто не убирает.- Уже который день нет проезда к филиалу школы № 27, родители с детьми-инвалидами не могут подвести детей к образовательному учреждению, им приходится нести на руках своих чад, не по 10 метров, а пробираться по снежной каше по 100, а то и 200 метров, когда некоторые дети весят уже больше 50 килограммов, - написала мурманчанка Евгения Венчикова в группе «Мурманск ДТП ЧП».Оперативный штаб по уборке территории и вывозу не остался в стороне от этой проблемы и привлек к работе управляющую организацию УК «Мурманремстрой» . По последним данным, проезд со стороны улицы Беринга расчистили почти сразу после жалобы.Ситуацией заинтересовалось региональное управление Следственного комитета, где организовали процессуальную проверку на предмет оценки действий ответственных за ненадлежащее выполнение обязанностей по содержанию территорий детских учреждений в безопасном для несовершеннолетних состоянии.Главное теперь, чтобы рикошетом не пострадали руководители детского учреждения, а то скоро жаловаться станет опасно.Напомним: в первый день весны губернатор Андрей Чибис поручил срочно убрать снежную кашу в Мурманске.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области не допустят рост стоимости школьного питания на 40%. Министр образования и науки Мурманской поручила усилить контроль за стоимостью школьного питания (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru