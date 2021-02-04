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Общество

В Мурманской области не допустят рост стоимости школьного питания на 40%

Министр образования и науки Мурманской поручила усилить контроль за стоимостью школьного питания
Ника СВЕТЛОВА
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Также следить будут за тем, чтобы школьное питание было качественным, потому что жалобы на это периодически возникают.

Также следить будут за тем, чтобы школьное питание было качественным, потому что жалобы на это периодически возникают.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На оперативных совещаниях в правительстве Мурманской области уже не раз поднимался вопрос о школьном питании. Оказалось, что в ряде муниципалитетов образовательные учреждения решили поднять стоимость. Губернатор Андрей Чибис поручил разобраться с ситуацией и сдержать рост родительской платы.

На этой неделе министерство образования и науки Мурманской области провело рабочее совещание с представителями муниципальных образований, на котором подняли животрепещущий вопрос. - Губернатор указал на недопустимость увеличения стоимости платного питания на 20, а тем более на 40 % при четырехпроцентном росте потребительских цен на товары и услуги по итогам 2020 года. Коллеги, прошу усилить контроль за стоимостью питания и не допускать необоснованного роста платы, – подчеркнула министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба.

Также следить будут за тем, чтобы школьное питание было качественным, потому что жалобы на это периодически возникают.

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