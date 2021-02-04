В Мурманской области не допустят рост стоимости школьного питания на 40%

Также следить будут за тем, чтобы школьное питание было качественным, потому что жалобы на это периодически возникают. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На оперативных совещаниях в правительстве Мурманской области уже не раз поднимался вопрос о школьном питании. Оказалось, что в ряде муниципалитетов образовательные учреждения решили поднять стоимость. Губернатор Андрей Чибис поручил разобраться с ситуацией и сдержать рост родительской платы.

На этой неделе министерство образования и науки Мурманской области провело рабочее совещание с представителями муниципальных образований, на котором подняли животрепещущий вопрос. - Губернатор указал на недопустимость увеличения стоимости платного питания на 20, а тем более на 40 % при четырехпроцентном росте потребительских цен на товары и услуги по итогам 2020 года. Коллеги, прошу усилить контроль за стоимостью питания и не допускать необоснованного роста платы, – подчеркнула министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба.

Также следить будут за тем, чтобы школьное питание было качественным, потому что жалобы на это периодически возникают.

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