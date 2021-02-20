На озере в Мурманской области, где погиб водитель шнекоротора, проводят курсы вождения с участием Тамби Масаева и Big Russian Boss

Следователи проводят проверку по факту гибели человека. Фото: СУ СКР по МО

Вечером 16 февраля на дно озера Канентъявр, что находится в Кольском районе Мурманской области, ушел шнекоротор вместе с его 50-летним машинистом. Спасти мужчину, к сожалению, не удалось – его тело подняли на поверхность водолазы.

Как сообщили следователи, в тот день на водоеме мужчина проводил снегоуборочные работы в нерабочее время. Внезапно лед треснул, и автомобиль спецтехники, весом в несколько тонн, оказался под водой на глубине 9-10 метров.

Сейчас правоохранительные органы проводят по данному факту проверку, в том числе не останутся без внимания должностные лица, ответственные за охрану труда в организации, где работал погибший северянин. Как уже стало известно «КП» от источника в правоохранительных органах, возбуждение уголовного дела - вопрос решенный.

Погибший машинист – житель Кильдинстроя Сергей Валевин, который трудился в компании ООО «Кольское дорожное управление». После того, как мужчина закончил основную работу на дороге Кола – Серебрянские ГЭС, начальство отправило его на то самое озеро - нужно было расчистить местность для создания автотрассы для проведения спортивных и контраварийных курсов вождения от известного производителя автомобилей. Правда, руководители явно упустили из вида тот факт, что лед не выдержит огромный вес техники.

Нам удалось узнать, что после всего произошедшего, учитывая, что машина так и осталась лежать на глубине озера, мероприятие, проводимое компанией BMW останавливать не стали. Наоборот, каждый желающий может с легкостью оформить заявку, чтобы заняться зимним дрифтом на ледяной трассе за 35 тысяч рублей в сутки.

К тому же, туда приглашают кататься блогеров – на событие приехали Big Russian Boss и Тамби Масаев. В своих Instagram-аккаунтах они пишут, что находятся за Полярным кругом на BMW Driving Experience, иллюстрируя происходящее видами озера Канентъявр.

Почему организаторы курсов решили оставить все как есть, несмотря на трагический случай, - остается загадкой.

Водолазы подняли тело машиниста из воды, а шнек остался на глубине. Фото: ГУ МЧС России по МО

Тем временем дочь погибшего машиниста Елизавета Анисимова делится в соцсетях глубокими переживаниями по поводу смерти отца и просит правоохранительные органы и местные власти разобраться в случившемся, наказать виновных людей.

- Если вы хоть раз ездили в Териберку зимой, вероятнее всего, застревая там, переживая в заметенной машине и ожидая помощи, - вас вытаскивал именно мой папа. Теперь моего отца нет! Он закончил уборку снега на шнеке и ехал домой, но кому-то понадобилось чистить лед - озеро на базе отдыха. Многотонный шнек послали на лед! - такой крик души появился в Instagram несчастной девушки.

Она также отметила, что в тот день на том же самом шнекороторе мог оказаться и ее супруг, но судьба успела его уберечь.

- На днях на шнекороторе ездил мой муж! Он тоже работал вместе с папой, но перешел в пару ко второму водителю, на вторую машину - папа настоял, хотел, чтобы Сережа посмотрел технику еще другого водителя. И как знал... Иначе они были бы там вдвоем, - объяснила она.

По словам северянки, в тот день, когда утонул ее отец, она летела домой, чтобы увидеться с ним. У них была особая связь. Теперь она уже никогда не сможет обнять родного и столь любимого человека…

- Я верю, что следствие разберется в этом вопросе. Я верю всей душой, что все будет по справедливости и закону, и что наш губернатор Андрей Чибис проследит, чтобы все было по совести. Я просто дочь умершего на работе отца и не знаю, куда еще обращаться, - написала Елизавета.

По словам девушки, те, кто хочет проститься с Сергеем Валевиным и проводить его в последний путь, могут прийти на отпевание, которое состоится в маленькой часовне в Коле в 11.00 20 февраля. Похороны Сергея Валевина пройдут в Кильдинстрое.

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